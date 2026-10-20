Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thời gian qua, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Các lực lượng đã phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh 112 tin; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 15 vụ với 35 đối tượng, trong đó có 3 vụ, 12 đối tượng phạm tội về ma túy và 1 vụ với 9 đối tượng liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép; thu giữ 19 vũ khí thô sơ, 9 khẩu súng, 319 viên đạn; xử lý an toàn 1 đầu đạn và 3 quả đạn.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa biểu dương lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng của ba lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị trong thời gian tới, các lực lượng chủ động phối hợp, nắm, theo dõi, nhận định, đánh giá, dự báo sớm tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp, đối sách đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; phối hợp tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng tham gia xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là cấp cơ sở, ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Cùng với đó, các lực lượng tăng cường chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động về phương án, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân…

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen tặng 2 tập thể, 6 cá nhân; Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa trao giấy khen tặng 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án XC726P - triệt phá đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và TP Hải Phòng.