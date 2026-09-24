Phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Quang cảnh lễ ký kết - Ảnh: H.Đ

Nội dung phối hợp tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, như: Trao đổi thông tin, tình hình liên quan công tác tôn giáo; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp hướng dẫn, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các sự kiện chính trị, văn hóa, tôn giáo diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Quy chế cũng xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong việc xây dựng cơ chế phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết - Ảnh: H.Đ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu hiệu quả đối với các vụ việc liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết quy chế phối hợp - Ảnh: H.Đ

Sau khi thông qua quy chế, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp.