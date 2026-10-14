Phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.N

Trong quý III/2026, ba lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nổi bật là chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước và địa phương, cũng như các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an đến thăm và làm việc trên địa bàn.

Ba lực lượng phối hợp tham mưu, tổ chức các cuộc diễn tập bảo đảm chất lượng, an toàn; triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đồng thời tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân trước tình hình thiên tai, mưa lũ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba lực lượng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà ba lực lượng và các sở, ngành liên quan đạt được trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; đồng thời ghi nhận sự chủ động, tích cực trong công tác phối hợp phòng, chống thiên tai trong quý III/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, ba lực lượng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 03; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ Giáng sinh và tại các dự án trọng điểm của tỉnh; chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Các lực lượng cần duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra; đồng thời tham mưu, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ, thống nhất với ba lực lượng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.