Phối hợp ba bên trong quản lý học sinh vi phạm Luật giao thông
Thời gian gần đây, tình trạng học sinh THCS, THPT vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có dấu hiệu gia tăng trở lại. Mặc dù các trường học đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự ATGT đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, song tình trạng học sinh vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Thực tế này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa lực lượng công an địa phương, nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phoi-hop-ba-ben-trong-quan-ly-hoc-sinh-vi-pham-luat-giao-thong-246261104124636094.htm