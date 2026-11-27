Bệnh lý tiềm ẩn chỉ gây đau cổ vai gáy, nhưng khiến người bệnh liệt tứ chi ngay sau chấn thương

Trong chuyến công tác tại Việt Nam, anh Gakuto Oyama (51 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) bất ngờ bị ngã. Ngay sau đó, anh được đồng nghiệp đưa đến BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu trong tình trạng mất cảm giác và liệt tứ chi.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu tiến hành thăm khám, đánh giá phản xạ và chức năng thần kinh, chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống cổ. Kết quả cho thấy tủy cổ bị chèn ép nặng do tình trạng hẹp ống sống, khi ngã thì lực tác động khiến chèn ép gây tổn thương tủy dẫn đến liệt tứ chi. Đáng chú ý, tình trạng hẹp ống sống đã tồn tại từ trước nhưng chưa được phát hiện.

“Tôi thường xuyên đau cổ vai gáy, đã từng đi khám nhưng chưa phát hiện bệnh lý bất thường. Ngay sau cú ngã, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo nhưng tay chân hoàn toàn mất cảm giác, không thể cử động được” - Anh Gakuto Oyama chia sẻ.

Phim chụp MRI vị trí tủy cổ bị chèn ép do bệnh lý hẹp ống sống đã tồn tại từ trước

Trực tiếp thăm khám và điều trị cho người bệnh, PGS.TS.BS Hà Kim Trung (Phó Giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) cho biết: “Hẹp ống sống cổ do thoái hóa thường tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu chủ yếu là đau mỏi vùng cổ vai gáy, dễ bị nhầm lẫn với cơn đau thông thường nên người bệnh thường chủ quan. Trong khi đó, ống sống cổ ngày càng hẹp, chỉ một va chạm nhẹ hoặc thay đổi tư thế đột ngột cũng khiến tủy cổ bị tổn thương, gây ra liệt tứ chi trong thời gian ngắn”.

Với trường hợp này, người bệnh cần được phẫu thuật sớm để giải phóng chèn ép tủy cổ, tránh tổn thương tủy tiến triển khiến tình trạng liệt không hoàn toàn chuyển thành liệt hoàn toàn.

Phối hợp liên chuyên khoa giải bài toán khó từ phẫu thuật đến phục hồi, giúp người bệnh liệt tứ chi đi lại bình thường

Phẫu thuật cho người bệnh tổn thương tủy cổ, có biến chứng liệt tứ chi là thách thức lớn bởi: “Khi tủy sống đã bị tổn thương, việc giải ép thành công không đồng nghĩa với chức năng thần kinh sẽ lập tức hồi phục. Người bệnh vẫn có thể đối mặt với tình trạng yếu liệt kéo dài, suy giảm cảm giác và gặp khó khăn trong sinh hoạt. Do đó, phác đồ điều trị cần được tính toán đồng bộ và phối hợp liên chuyên khoa với mục tiêu phục hồi chức năng vận động cho người bệnh” - PGS. Hà Kim Trung chia sẻ

Để giải quyết bài toán này, 5 chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, Gây mê hồi sức và Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng cùng hội chẩn, xây dựng phác đồ điều trị toàn diện cho người bệnh ngay từ trước mổ.

PGS. Hà Kim Trung cùng ê-kíp phẫu thuật giải phóng chèn ép tủy cổ

Theo đó, PGS.TS.BS Hà Kim Trung cùng ê-kíp tiến hành phẫu thuật, sau gần 2 giờ đã thành công giải phóng chèn ép tủy cổ, tạo điều kiện cho người bệnh phục hồi chức năng.

Song song với phẫu thuật, ê-kíp Gây mê hồi sức áp dụng chiến lược giảm đau đa mô thức theo chương trình ERAS, kết hợp các phương pháp kiểm soát đau trước, trong, sau phẫu thuật giúp người bệnh giảm đau, có thể tập phục hồi chức năng ngay sau phẫu thuật.

Với người bệnh tổn thương tủy sống, có biến chứng liệt tứ chi, việc phục hồi thực hiện theo chương trình cá thể hóa. BSCKI. Đinh Văn Hào (Trưởng khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ: "Mục tiêu của phục hồi chức năng là hỗ trợ khôi phục các chức năng thần kinh, cải thiện cảm giác và vận động, đồng thời tránh những tác động có thể khiến tổn thương tủy nặng thêm. Đặc biệt, sau phẫu thuật người bệnh thường xuyên gặp tình trạng tụt huyết áp khi thay đổi tư thế, đây cũng là thách thức lớn đối với quá trình tập phục hồi chức năng. Vì vậy, chúng tôi cần đánh giá sát sao theo từng ngày để theo dõi phục hồi và thay đổi bài tập phù hợp với thể trạng người bệnh”.

Anh Gakuto đáp ứng tốt với phác đồ phục hồi chức năng. Chỉ sau chưa đầy 3 tháng, từ tình trạng liệt tứ chi, anh đã lấy lại khả năng vận động, có thể cầm nắm, đi lại và tự chủ trong hầu hết các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Anh Oyama hồi phục, đi lại bình thường sau quá trình điều trị

Thành công của ca điều trị không chỉ đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa mà còn có sự đồng hành của các bộ phận phi y tế, giúp quá trình tiếp nhận, trao đổi thông tin và chăm sóc người bệnh diễn ra thuận lợi, xuyên suốt.

Song song với việc phát triển năng lực chuyên môn, bệnh viện luôn chú trọng vận hành quy trình thăm khám và điều trị theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều đó được minh chứng qua việc bệnh viện đã đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI, đồng thời là Trung tâm đào tạo ngoại khoa theo chuẩn Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS). Đây là cơ sở để bệnh viện tiếp tục chuẩn hóa quy trình chuyên môn, nâng cao chất lượng phối hợp và chăm sóc, đáp ứng nhu cầu điều trị của cả người bệnh trong nước và quốc tế.