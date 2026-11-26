Thủ đoạn lập hợp đồng giả cách

VKSND tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”) và 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA).

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần Đèn”, thành viên góp vốn Công ty ALMA) và một số bị can có vai trò cầm đầu cùng bị truy tố về 3 tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”) bị truy tố về 3 tội danh. Ảnh: BCA

Cáo trạng đã làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” của Tuấn “Thần đèn” và các bị can.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”), Trịnh Văn Tuấn (Tuấn HD) và Trịnh Xuân Thành (Thành Tấn) cùng thống nhất góp tổng số 8 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần của Công ty ALMA.

Sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn. Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,611 triệu m3 với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Sau đó, Trịnh Văn Tuấn thông báo lại về trữ lượng, số tiền phải nộp cho Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Xuân Thành biết để mỗi người góp thêm 1 tỉ đồng.

Ngày 07/6/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn.

Cụ thể, theo giấy phép, diện tích mỏ Tượng Sơn 53.000 m2; Trữ lượng khai thác hơn 1,6 triệu m3; mức sâu khai thác thấp nhất +10 m; Công suất khai thác 2 năm đầu là 400.000 m3/năm, từ năm thứ 3 là 280.000 m3/năm; thời hạn 5 năm; mục đích khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường.

Ngày 08/08/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ký Hợp đồng cho Công ty ALMA thuê đất khu vực mỏ để khai thác. Trịnh Văn Tuấn đã thông báo lại về các nội dung Giấy phép khai thác cho Trịnh Xuân Thành và Nguyễn Anh Tuấn.

Từ tháng 07/2024, Công ty ALMA bắt đầu khai thác đất tại mỏ, trong đó Trịnh Xuân Thành thống nhất để Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn trực tiếp tham gia chỉ đạo và thông báo kết quả hoạt động khai thác hàng tháng cho Thành biết.

Để điều hành hoạt động khai thác tại Mỏ, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn giao cho Nguyễn Xuân Long (là cháu của Nguyễn Anh Tuấn) làm Giám đốc, đại diện pháp luật; giao Nguyễn Mạnh Cường (cháu gọi Nguyễn Anh Tuấn là cậu ruột) điều hành chung các hoạt động tại Mỏ; bổ nhiệm Lê Ngọc Tùng làm Giám đốc Mỏ, chỉ đạo, điều hành trực tiếp hoạt động khai thác.

Quá trình khai thác, Lê Ngọc Tùng báo cáo Nguyễn Xuân Long đã khai thác vượt công suất. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn nên Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục cho khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi ranh giới Mỏ.

Ngày 12/10/2024, Trịnh Văn Tuấn đại diện Công ty ALMA có Công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho nâng công suất khai thác. Ngày 19/02/2025, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty ALMA nâng công suất khai thác mỏ, nhưng chưa phê duyệt cho điều chỉnh Giấy phép khai thác đã cấp.

Đến tháng 3/2025, quá trình Cơ quan điều tra, các cơ quan chức năng tiến hành xử lý các hoạt động khai thác trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, do lo sợ hành vi vi phạm bị phát hiện, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành đã bàn bạc làm các hợp đồng giả cách để chuyển nhượng cổ phần của mình tại Công ty ALMA cho các cá nhân quen biết đứng tên hộ và làm thủ tục đăng ký thay đổi lần thứ 5. Thực tế, sau đó các bị can vẫn điều hành và hưởng lợi từ hoạt động khai thác tại Mỏ đất Tượng Sơn.

Trên cơ sở kết quả đo đạc hiện trạng tại Mỏ đất Tượng Sơn ngày 29/5/2025 của Tổ công tác Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ xác định: Công ty ALMA đã khai thác ngoài phạm vi ranh giới Giấy phép số 89 tổng khối lượng 1.864 m3;

Công ty ALMA đã khai thác trong phạm vi ranh giới Giấy phép số 89 tổng khối lượng 967.367 m3 đất; vượt công suất năm 2024, 2025 theo quy định của Giấy phép số 89 là 167.367 m3.

Căn cứ Yêu cầu định giá tài sản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 29/4/2026, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa kết luận: Trị giá khối lượng đất khai thác trái phép 169.231 m3 đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329,77 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14,4 tỉ đồng.

Quá trình khai thác tại Mỏ đất Tượng Sơn, Nguyễn Anh Tuấn đã thống nhất chia lợi nhuận theo tỷ lệ Nguyễn Anh Tuấn 40%, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người 30%.

Đáng chú ý, đều đặn hàng tháng, Trịnh Văn Tuấn nhận phần lợi nhuận của mình và của Trịnh Xuân Thành từ Nguyễn Anh Tuấn; sau đó Trịnh Văn Tuấn trao đổi lại về tổng khối lượng, lợi nhuận khai thác trong tháng chuyển lại số tiền lợi nhuận cho Trịnh Xuân Thành.

Cáo trạng xác định, từ tháng 7/2024 - 5/2025, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 10 tỉ đồng, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người được hưởng 7 tỉ đồng.

Các bị can khác trong vụ án. Ảnh: BCA

Lập công ty “bình phong”, đứng sau điều hành thu lợi

Cáo trạng cũng xác định những sai phạm xảy ra tại Công ty Thuận Lợi. Thành viên góp vốn gồm: Trần Trọng Hiếu, Lê Thanh An, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn còi). Tuy nhiên, trên thực tế Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “Thần đèn”) là chủ sở hữu 100% vốn, trực tiếp điều hành, quyết định chủ trương, hoạt động và hưởng toàn bộ lợi ích từ Công ty.

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (không qua đấu giá), cho Công ty Thuận Lợi được khai thác khoáng sản tại mỏ đất san lấp và thu hồi khoáng sản đi kèm tại xã Hợp Lý với tổng diện tích mỏ 6,3 ha; Trữ lượng khai thác hơn 1 triệu m3, mức sâu khai thác thấp nhất đến +11 m; Công suất khai thác 74.000 m3/năm; Mục đích cung cấp nguồn vật liệu phục vụ thi công xây dựng Dự án, công trình sử dụng ngân sách nhà nước.

Công ty Thuận Lợi tiến hành hoạt động khai thác tại Mỏ đất xã Hợp Lý từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2025. Quá trình khai thác, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành, Giám đốc mỏ cho khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ (cả bề rộng và chiều sâu), vượt công suất, vượt trữ lượng theo Giấy phép; chỉ đạo Trần Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Thuận Lợi ký các thủ tục như Hợp đồng, hóa đơn, các Báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hoạt động của Công ty, che giấu việc khai thác trái phép.

Kết quả khảo sát, đo đạc tại khu vực mỏ ngày 04/6/2025, Liên Đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ xác định Công ty Thuận Lợi khai thác vượt ra ngoài phạm vi mỏ theo bề rộng với khối lượng 66.968 m3 ở trạng thái tự nhiên; Vượt độ sâu cho phép (Cos +11 m) với khối lượng 22.092 m3 ở trạng thái tự nhiên; vượt công suất là 974.925 m3 ở trạng thái tự nhiên. Đồng thời đã khai thác vượt trữ lượng cả vòng đời mỏ được cấp phép trong 15 năm là 98.845 m3. Như vậy, tổng khối lượng đất Công ty Thuận lợi đã khai thác trái phép là hơn 1 triệu m3 ở trạng thái tự nhiên.

Căn cứ yêu cầu định giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 21/8/2026, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa kết luận khối lượng đất khai thác trái phép hơn 1 triệu m3 đất san lấp ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 1,3 triệu m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 85 tỉ đồng.

Các bị can đã nộp khắc phục hậu quả hơn 39,6 tỉ đồng

Cũng theo cáo trạng, đến nay, các bị can và gia đình đã nộp tổng số tiền hơn 39,6 tỉ đồng khắc phục hậu quả của vụ án/Toàn bộ hậu quả vụ án hơn 109,8 tỉ đồng.

Giai đoạn truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn đã cùng gia đình khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của tội “Cưỡng đoạt tài sản” hơn 7,8 tỉ đồng và toàn bộ thiệt hại 2,5 tỉ đồng của tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và khắc phục tiếp 1 tỉ đồng tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Đáng chú ý, quá trình điều tra bị can Nguyễn Anh Tuấn chưa thừa nhận hành vi phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” nhưng Kiểm sát viên đã động viên cùng các chứng cứ thuyết phục, bị can Nguyễn Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.