Phố Wall thăng hoa, Nasdaq lập đỉnh lịch sử nhờ cổ phiếu AI

Phố Wall khởi sắc trong phiên 21/9 khi cổ phiếu công nghệ và bán dẫn dẫn dắt đà tăng, đưa Nasdaq lên mức đóng cửa cao kỷ lục mới - Ảnh: AP

Phố Wall bứt phá, Nasdaq lập đỉnh lịch sử mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/9 (giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trên diện rộng. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,26%, lên 27.122,09 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục mới và là lần đầu tiên kể từ ngày 2/6 chỉ số này thiết lập đỉnh đóng cửa. S&P 500 tăng 1,49%, lên 7.764,70 điểm, tiến sát mức cao kỷ lục xác lập ngày 13/8. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng 366,19 điểm, tương đương 0,71%, lên 52.048,83 điểm.

Theo Reuters, động lực chính của phiên tăng đến từ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến AI, trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm. Diễn biến này giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường chịu áp lực bán do lo ngại lạm phát, lãi suất và những rủi ro liên quan đến sự phát triển của AI.

Nhóm cổ phiếu công nghệ trở thành tâm điểm của phiên giao dịch ngày 21/9, khi dòng tiền quay trở lại các doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI.

Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) tăng gần 10%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của hãng lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Đây là một trong những động lực đáng chú ý nhất của phiên, góp phần thúc đẩy đà tăng của Nasdaq và nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Không chỉ AMD, nhiều cổ phiếu công nghệ lớn khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Intel tăng 12,2%, Arm Holdings tăng 17%, trong khi Nvidia tăng 2,3%. Chỉ số bán dẫn PHLX tăng 4,3%, phản ánh sự cải thiện đáng kể của lực cầu đối với nhóm doanh nghiệp cung cấp chip và công nghệ phục vụ AI.

Đáng chú ý, Meta Platforms tăng 11,4% sau khi Wells Fargo nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu này, tiếp nối sự chú ý của thị trường đối với việc ra mắt trợ lý AI Muse. Diễn biến cho thấy nhà đầu tư vẫn dành sự quan tâm lớn tới khả năng mở rộng doanh thu và hiệu quả đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Bên cạnh động lực từ công nghệ, sự suy giảm của giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã góp phần cải thiện điều kiện thị trường trong phiên 21/9.

Giá dầu Brent giảm 3,4%, xuống 100,34 USD/thùng, sau khi có thời điểm tiến sát 110 USD/thùng trong tuần trước. Giá dầu vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với giai đoạn đầu mùa hè, nhưng nhịp giảm đã phần nào làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát và chi phí năng lượng.

Diễn biến giá dầu vẫn gắn chặt với tình hình xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là khả năng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Dù một phần nguồn cung đã có thể lưu thông, lượng dầu vận chuyển vẫn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,95%, từ mức 5,01% cuối phiên thứ Sáu tuần trước. Việc lợi suất quay xuống dưới ngưỡng 5% có ý nghĩa đáng chú ý đối với thị trường cổ phiếu, bởi lợi suất cao thường làm gia tăng chi phí vốn, gây sức ép lên định giá doanh nghiệp và hạn chế khả năng mở rộng đầu tư.

Chiến lược gia thị trường Art Hogan của B. Riley Wealth nhận định, giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ đã chuyển từ yếu tố cản trở sang hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn. Nhận định này phản ánh sự thay đổi trong tâm lý giao dịch khi hai biến số từng gây áp lực lên cổ phiếu đồng loạt hạ nhiệt.

Dòng tiền lan tỏa, nhưng rủi ro vẫn hiện hữu

Không chỉ nhóm công nghệ, diễn biến tích cực còn lan sang nhiều nhóm cổ phiếu khác. Theo Reuters, 8 trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh. Nhóm dịch vụ truyền thông tăng 4,16%, dẫn đầu các ngành, trong khi công nghệ thông tin tăng 2,4%.

Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa cũng được hỗ trợ khi Bitcoin tăng hơn 6%, lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng. Coinbase Global tăng 3,5%, còn Robinhood Markets tăng 2,9%.

Ở chiều ngược lại, Paramount Skydance giảm gần 3% sau thông tin doanh nghiệp đạt thỏa thuận dàn xếp với California và 11 bang khác trong vụ kiện nhằm ngăn chặn thương vụ sáp nhập trị giá 110 tỷ USD với Warner Bros. Discovery. Trong khi đó, cổ phiếu Warner Bros. Discovery tăng 10,8% sau thông tin liên quan đến việc giải quyết các vụ kiện phản đối thương vụ.

Thanh khoản trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt khoảng 16,5 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 16,2 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Số mã tăng giá thuộc S&P 500 vượt số mã giảm với tỷ lệ 1,4 lần, cho thấy đà phục hồi không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, dù nhóm công nghệ vẫn đóng vai trò dẫn dắt.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường vẫn đối mặt với những yếu tố bất định. Reuters cho biết nhà đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng lãi suất sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tuần trước nhằm kiềm chế lạm phát. Theo dữ liệu CME FedWatch được Reuters dẫn lại, thị trường đang định giá khoảng 50% khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới.

Bên cạnh đó, diễn biến giá năng lượng, tình hình Trung Đông và các cuộc tiếp xúc ngoại giao Mỹ - Trung trong tuần này có thể tiếp tục tác động đến tâm lý giao dịch. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng được thị trường quan tâm, trong bối cảnh các vấn đề thương mại, thuế quan và AI có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Nhìn chung, phiên 21/9 cho thấy Phố Wall đang lấy lại động lực tăng trưởng nhờ sự kết hợp giữa kỳ vọng AI, giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt. Nasdaq lập đỉnh đóng cửa mới, trong khi S&P 500 tiến sát kỷ lục tháng 8, phản ánh sự cải thiện của khẩu vị rủi ro. Dù vậy, với lạm phát, chính sách tiền tệ và địa chính trị vẫn là những biến số khó lường, khả năng duy trì đà tăng sẽ phụ thuộc vào việc các yếu tố hỗ trợ này có tiếp tục được củng cố trong những phiên tới hay không.