Phố Wall tăng vọt, giá dầu lao dốc

Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones tăng 3%, tương đương hơn 1.500 điểm, lên 53.356 điểm. S&P 500 tăng 1,6%, đạt 7.689 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4%, lên 25.737 điểm. Đà phục hồi diễn ra trên diện rộng sau khi kết quả bầu cử giúp loại bỏ một trong những yếu tố bất định lớn nhất đối với thị trường.

Việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện cho phép lực lượng đối lập tăng cường giám sát chính quyền Trump, mở các cuộc điều tra và gây ảnh hưởng đến việc thông qua ngân sách liên bang, trong đó có ngân sách quốc phòng.

Trước bầu cử, một bộ phận nhà đầu tư lo ngại chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ có thể gây bất lợi cho thị trường chứng khoán, đặc biệt là kế hoạch mở rộng các trung tâm dữ liệu AI.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường nhanh chóng đảo chiều khi giới phân tích cho rằng kết quả đã giúp xóa bỏ bất định chính trị, đồng thời Tổng thống Trump không phản đối kết quả bầu cử.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh hơn 8%, khiến cả hai loại dầu chủ chốt đều xuống dưới 100 USD/thùng. Áp lực bán gia tăng sau khi Phó Tổng thống JD Vance cho rằng thất bại của đảng Cộng hòa bắt nguồn từ sự không được ủng hộ của cử tri đối với cuộc chiến tại Iran, vốn đẩy giá nhiên liệu và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao.

Ông Andy Lipow, chuyên gia của Lipow Oil Associates, nhận định kết quả bầu cử có thể khiến thị trường tin rằng ông Trump sẽ có động lực đạt thỏa thuận với Iran. Đồng thời, việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội có thể tạo sức ép hạn chế ngân sách dành cho chiến tranh, buộc chính quyền phải tìm cách chấm dứt xung đột.

Đáng chú ý, cổ phiếu các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Amazon tăng giá, cho thấy nhà đầu tư có thể nhìn nhận những giới hạn đối với việc mở rộng trung tâm dữ liệu AI là yếu tố giúp ngành tránh đầu tư quá mức. Ngược lại, Nvidia và một số nhà sản xuất chip giảm giá.

Nhóm cổ phiếu quốc phòng cũng chịu áp lực khi Lockheed Martin giảm 6,9%. Trong khi đó, First Solar tăng 4,6% nhờ triển vọng thuận lợi hơn đối với năng lượng tái tạo sau kết quả bầu cử. Hai doanh nghiệp niêm yết của tỷ phú Elon Musk là SpaceX và Tesla lần lượt giảm 3,8% và 3,3%.

Trước đó, các thị trường chứng khoán châu Âu tăng khoảng 2%, bất chấp số liệu cho thấy lạm phát Eurozone đã lên mức cao nhất 3 năm, đạt 4% trong tháng 10. Các thị trường châu Á nhìn chung cũng khởi sắc, dù chứng khoán Tokyo giảm do nhóm công nghệ suy yếu.