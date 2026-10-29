Phố Wall tăng nhẹ sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, trong khi nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước áp lực lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ - Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10 (giờ Mỹ) với mức tăng khiêm tốn, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed và triển vọng lãi suất trong những tháng cuối năm. Cá chỉ số S&P 500 tăng 21,38 điểm, tương đương 0,28%, lên 7.743,98 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 97,53 điểm, tương đương 0,19%, lên 52.475,10 điểm. Nasdaq Composite tăng 72,04 điểm, tương đương 0,27%, lên 26.549,85 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 0,41%, lên 2.830,51 điểm.

Diễn biến tích cực cho thấy thị trường phần nào hấp thụ được quyết định của Fed khi cơ quan này lựa chọn duy trì lãi suất thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách ngay lập tức. Tuy nhiên, mức tăng không lớn phản ánh tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu, nhất là khi triển vọng lạm phát chưa thực sự sáng rõ và khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới còn nhiều bất định.

Ba chỉ số chủ chốt có diễn biến tương đối trầm lắng trước thời điểm Fed công bố quyết định. Sau thông tin chính thức, thị trường tiếp tục tập trung vào đánh giá của ngân hàng trung ương về sức khỏe nền kinh tế và những tín hiệu liên quan đến lộ trình chính sách trong thời gian còn lại của năm 2026.

Tâm điểm của phiên giao dịch là quyết định giữ lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% của Fed. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 10-2, trong đó hai quan chức ủng hộ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nhằm ứng phó với áp lực giá cả.

Theo Reuters, Fed đồng thời nâng đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ, chuyển từ nhận định nền kinh tế tiếp tục mở rộng ở mức ổn định sang đánh giá tăng trưởng đang ở trạng thái mạnh. Cơ quan này cho biết lạm phát vẫn ở mức cao, qua đó cho thấy nhiệm vụ đưa tốc độ tăng giá trở về mục tiêu 2% vẫn còn nhiều thách thức.

Việc giữ nguyên lãi suất giúp thị trường tránh được một đợt tăng chi phí vốn ngay lập tức. Dù vậy, đây chưa phải tín hiệu đủ mạnh để nhà đầu tư kết luận chu kỳ thắt chặt tiền tệ đã kết thúc. Reuters cho biết kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đã gia tăng sau quyết định mới nhất, khi thị trường tiếp tục cân nhắc nguy cơ lạm phát kéo dài.

Đối với chứng khoán, lãi suất cao tạo ra tác động hai chiều. Một mặt, chính sách tiền tệ thận trọng có thể góp phần kiềm chế lạm phát và củng cố sự ổn định kinh tế. Mặt khác, chi phí vay vốn tăng làm giảm khả năng mở rộng đầu tư, gây áp lực lên lợi nhuận doanh nghiệp và khiến định giá cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn.

Do đó, phản ứng tương đối dè dặt của Phố Wall cho thấy nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến quyết định lãi suất tại thời điểm hiện tại, mà còn muốn tìm kiếm tín hiệu rõ ràng hơn về hướng đi của chính sách tiền tệ trong năm 2027.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III tiếp tục là yếu tố hỗ trợ diễn biến cổ phiếu. Theo AP, một số doanh nghiệp tăng giá sau khi công bố lợi nhuận hoặc doanh thu vượt kỳ vọng của giới phân tích.

GE HealthCare Technologies tăng 8,1% sau khi công bố kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo và nâng triển vọng doanh thu cả năm. Etsy tăng 5,9% nhờ lợi nhuận quý vượt kỳ vọng. Ngược lại, cổ phiếu Boston Scientific giảm 3,6% khi triển vọng lợi nhuận quý tiếp theo chưa đáp ứng dự báo, còn Robinhood Markets mất 4,1% sau kết quả lợi nhuận và doanh thu thấp hơn kỳ vọng.

Sự phân hóa này cho thấy nhà đầu tư đang đánh giá doanh nghiệp dựa nhiều hơn vào chất lượng kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng riêng, thay vì chỉ phản ứng theo xu hướng chung của thị trường. Trong môi trường lãi suất còn cao, những doanh nghiệp có khả năng duy trì doanh thu, kiểm soát chi phí và tạo dòng tiền ổn định có thể được ưu tiên hơn.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tiếp tục thu hút sự quan tâm sau các phiên tăng trước đó. Tuy nhiên, triển vọng của nhóm này vẫn đi kèm rủi ro khi nhà đầu tư cân nhắc quy mô vốn đầu tư lớn, chi phí tài trợ và khả năng chuyển hóa chi tiêu AI thành lợi nhuận thực tế.

Trong những phiên tới, diễn biến Phố Wall nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát, tăng trưởng kinh tế và các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và ước tính tăng trưởng GDP quý III là những thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức ép giá cả cũng như khả năng điều chỉnh chính sách của Fed.

Nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, kỳ vọng lãi suất cao kéo dài có thể gây sức ép lên định giá cổ phiếu. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy áp lực giá cả hạ nhiệt mà hoạt động kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu có thể tạo dư địa cho thị trường tăng điểm.

Phiên giao dịch ngày 28/10 vì vậy chưa tạo ra một xu hướng mới rõ rệt cho chứng khoán Mỹ. Mức tăng nhẹ của các chỉ số cho thấy lực đỡ từ kết quả kinh doanh và quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, nhưng rủi ro từ lạm phát, giá dầu và lợi suất trái phiếu vẫn hiện hữu. Trong ngắn hạn, thị trường sẽ cần thêm dữ liệu đủ thuyết phục để xác định liệu đà tăng hiện tại có thể tiếp diễn hay chỉ là giai đoạn tích lũy trước những biến động mới.