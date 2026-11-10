Phố Wall tăng hơn 2% nhờ giá dầu hạ nhiệt

Đáng chú ý, nhóm công nghệ và bán dẫn phục hồi mạnh, bất chấp cổ phiếu Nvidia tiếp tục lao dốc vì những bất ổn liên quan đến lãnh đạo tập đoàn.

Theo dữ liệu sơ bộ, chỉ số S&P 500 tăng 172,97 điểm, tương đương 2,34%, lên 7.549,83 điểm. Nasdaq Composite tăng 671,13 điểm, tương đương 2,73%, đạt 25.250,55 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng 1.104,20 điểm, tương đương 2,16%, lên 52.394,36 điểm.

Đà phục hồi diễn ra trên diện rộng khi 9 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng hơn 1%. Công nghiệp và hàng tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu thị trường, cùng tăng khoảng 4%.

Một trong những động lực quan trọng là giá dầu thô giảm mạnh, qua đó làm dịu áp lực lạm phát và giảm bớt lo ngại về chi phí năng lượng. Tâm lý thị trường cũng được cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump hạ thấp khả năng Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Bên cạnh đó, giới đầu tư bắt đầu đánh giá lại đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tuần trước. Chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về khả năng siết chặt quy định đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu.

Tuy nhiên, Morgan Stanley và UBS nhận định thị trường đã phản ứng thái quá, đồng thời cho rằng nguy cơ xuất hiện các biện pháp quản lý cực đoan đối với lĩnh vực này là không cao.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn phục hồi nổi bật. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng khoảng 7%, sau khi mất hơn 12% trong tuần trước. Broadcom và Advanced Micro Devices (AMD) là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, trong khi Nvidia là mã duy nhất trong nhóm giảm giá.

Cổ phiếu Nvidia thậm chí có thời điểm xuống mức thấp nhất trong phiên kể từ ngày 31-3, giữa những nghi vấn của nhà đầu tư về tương lai lãnh đạo Jensen Huang sau cuộc điều tra nội bộ liên quan đến khả năng ông trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Dù giá dầu giảm, kỳ vọng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 vẫn vượt 80%, theo công cụ FedWatch của CME Group. Báo cáo việc làm tháng 10 tích cực đã tạo thêm dư địa để FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chủ tịch FED chi nhánh Richmond Tom Barkin cho rằng ngân hàng trung ương cần thận trọng khi lựa chọn phản ứng trước áp lực lạm phát.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các dữ liệu lạm phát của Mỹ, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 được công bố ngày 10-11 và Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố ngày 13-11. Đây sẽ là những căn cứ quan trọng để nhà đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất và sức bền của đà phục hồi Phố Wall.