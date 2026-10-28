Phố Wall tăng điểm trước cuộc họp của FED

Theo Newsmax, chỉ số Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng khi tăng 308,43 điểm, tương đương 1,18%, lên 26.477,81 điểm. S&P 500 tăng 45,83 điểm, tương đương 0,60%, lên 7.722,60 điểm. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ 15,99 điểm, tương đương 0,03%, lên 52.377,57 điểm.

Thông tin xoay quanh kế hoạch IPO của Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, góp phần thúc đẩy cổ phiếu ngành bán dẫn tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Theo Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services, thông tin này giúp cổ phiếu AI phục hồi sau khi chịu sức ép đáng kể trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, những lo ngại về tính bền vững của hoạt động đầu tư AI bằng vốn vay, trong bối cảnh chi phí đi vay gia tăng, vẫn gây sức ép lên thị trường. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE dù tăng 62,1% từ đầu năm, vẫn thấp hơn hơn 20% so với mức đỉnh đóng cửa ngày 22-6. Mức tăng này vượt xa mức tăng 12,8% của S&P 500 trong cùng kỳ.

Trong nỗ lực tài trợ cho việc mở rộng hạ tầng AI, Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, nâng quy mô kế hoạch huy động vốn cổ phần lên 97,5 tỷ USD. Cổ phiếu Meta giảm 1,6%.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III cũng hỗ trợ thị trường. Theo dữ liệu mới nhất của LSEG, gần một nửa số doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, trong đó 83% vượt dự báo lợi nhuận của giới phân tích. Nhà đầu tư chờ kết quả kinh doanh của Microsoft và Alphabet trong ngày 28-10, trước khi Amazon công bố báo cáo vào ngày 29-10.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Boeing giảm 10,7% sau khi công ty báo cáo khoản lỗ quý III lớn hơn dự kiến. Xylem giảm 14,2% sau khi hạ dự báo cả năm. Trong khi đó, United Parcel Service tăng 5,8% nhờ nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận năm; Royal Caribbean tăng 5,5% sau khi điều chỉnh tăng triển vọng lợi nhuận.

FED bắt đầu cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 từ ngày 27-10. Thị trường dự báo cơ quan này giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75-4%, theo công cụ FedWatch của CME Group. Giá dầu giảm khi giới đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông, gây sức ép lên nhóm cổ phiếu năng lượng.