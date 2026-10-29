Phố Wall tăng điểm sau quyết định của FED

Theo The Standard, chỉ số S&P 500 tăng 25,43 điểm, tương đương 0,33%, lên 7.748,03 điểm. Nasdaq Composite tăng 83,42 điểm, tương đương 0,32%, lên 26.561,24 điểm. Dow Jones Industrial Average tăng 126,21 điểm, tương đương 0,24%, lên 52.503,78 điểm.

FED giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,75-4%, đồng thời nâng đánh giá về tình hình kinh tế Mỹ nhưng thừa nhận lạm phát vẫn ở mức cao. Chủ tịch FED Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương đã thể hiện rõ sự sẵn sàng hành động khi cần thiết.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang dự báo xác suất FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp tháng 12 lên 87,4%, so với 78,3% trong phiên trước đó.

Những dữ liệu kinh tế sắp công bố, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và ước tính sơ bộ tăng trưởng GDP quý III, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ thị trường. Trong số 200 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả quý III, có 84% đạt lợi nhuận vượt dự báo của giới phân tích, theo dữ liệu LSEG.

Các nhà phân tích hiện ước tính lợi nhuận tổng hợp của các doanh nghiệp thuộc chỉ số này tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo tăng 30,6% hồi đầu tháng 10.

Cổ phiếu ngành bán dẫn diễn biến tích cực sau khi SK Hynix của Hàn Quốc báo cáo lợi nhuận quý III tăng hơn 7 lần. Micron Technology tăng giá, trong khi cổ phiếu SK Hynix niêm yết tại Mỹ cũng tăng mạnh. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp, phục hồi sau đợt bán tháo do lo ngại về quy mô đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ lớn.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Robinhood giảm sau khi lợi nhuận quý III thấp hơn kỳ vọng do thị trường tiền mã hóa suy yếu. Boston Scientific giảm giá sau khi hạ dự báo lợi nhuận cả năm. Trong khi đó, Vertiv tăng mạnh nhờ kết quả kinh doanh vượt dự báo và nâng triển vọng doanh thu, lợi nhuận.

Giá dầu thô Mỹ tăng sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tấn công một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng. Diễn biến này tiếp tục gây sức ép lên triển vọng lạm phát của Mỹ.