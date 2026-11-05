Phố Wall tăng điểm mạnh sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội. Ảnh: THX/TTXVN

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 4/11 tăng điểm mạnh, khi chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ giúp xoa dịu bất ổn chính trị và gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro đối với nhà đầu tư.

Chỉ số S&P 500 tăng 119,7 điểm (1,6%), lên 7.688,62 điểm, chỉ số Nasdaq Composite tăng 364,50 điểm (1,4%), lên 25.736,51 điểm và chỉ số Dow Jones tăng 1.569,40 điểm (3%), lên 53.356,12 điểm.

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, đạt được những chiến thắng tại các thành trì của đảng Cộng hòa, điều chưa từng xảy ra trong nhiều thế hệ. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ chấp nhận kết quả này và làm việc với đảng Dân chủ để đạt được các thoả thuận.

Tuy nhiên, ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu công ty môi giới Pepperstone, cảnh báo về khả năng xảy ra bế tắc lập pháp tại Mỹ, do các cuộc đối đầu gay gắt về ngân sách, trần nợ công và các cuộc điều tra từ phía Quốc hội. Ông cũng lưu ý thêm rằng Tổng thống vẫn nắm giữ thẩm quyền hành pháp đáng kể, vì vậy tác động cụ thể đối với từng lĩnh vực sẽ không hề đơn giản.

Trong phiên này, các cổ phiếu liên quan đến AI có diễn biến trái chiều. Cổ phiếu của những công ty lớn về AI với nguồn tiền mặt dồi dào đã tăng giá, trong khi của các nhà sản xuất chip và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu lại sụt giảm. Nguyên nhân là do đảng Dân chủ đạt được những bước tiến tại các bang trọng điểm về trung tâm dữ liệu như Texas và Georgia, nơi mà sự phản đối của công chúng đối với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành này đang ngày càng gia tăng.

Trong nhóm các tập đoàn lớn, cổ phiếu Microsoft tăng 6,7%, Amazon.com tăng 6,1%, Alphabet tăng 3,2% và Meta Platforms tăng 1,4%. Ngược lại, cổ phiếu của các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu lại sụt giảm mạnh, với Hut 8 giảm 23%, IREN giảm 11%, Core Scientific giảm 10% và Applied Digital giảm 6,7%.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 33,4 điểm (1,97%) lên 1.733,02 điểm, và chỉ số HNX-Index tăng 6,46 điểm (2,57%) lên 257,88 điểm.