Phố Wall 'rung lắc' vì bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Khi mở cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 206,75 điểm, tương đương 0,4%, xuống 51.777,23 điểm. Ngược lại, S&P 500 tăng 7,77 điểm, tương đương 0,1%, lên 7.549,17 điểm; Nasdaq Composite tăng 98,65 điểm, tương đương 0,39%, lên 25.263,01 điểm.

Cổ phiếu Apple giảm khoảng 4% sau khi kết quả kinh doanh đầu tiên dưới thời CEO John Ternus cho thấy chi phí chip nhớ gia tăng đang gây sức ép lên biên lợi nhuận của nhà sản xuất iPhone. Diễn biến này tiếp tục phản ánh những tác động của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) đối với ngành công nghệ.

Trước đó, chỉ số Nasdaq 100 đóng cửa phiên 2/11 thấp hơn hơn 10% so với mức đỉnh lịch sử, xác nhận bước vào vùng điều chỉnh. Tâm lý thận trọng gia tăng khi nhà đầu tư lo ngại các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) đang chi tiêu quá mạnh cho AI, trong khi chưa có nhiều bằng chứng cho thấy những khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận tương xứng.

Chỉ số Nasdaq 100, vốn tập trung nhiều vào các cổ phiếu công nghệ đã bước vào giai đoạn điều chỉnh. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp công nghệ gần đây đã huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu để tài trợ cho các dự án AI quy mô lớn. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng việc sử dụng nợ để phục vụ đầu tư sẽ trở nên khó duy trì hơn khi chi phí vay vốn tăng.

Giá dầu giảm hỗ trợ tâm lý thị trường

Một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trong phiên là đà giảm của giá dầu. Dầu Brent giảm 2,4%, nối dài xu hướng đi xuống sau phiên giảm mạnh trước đó, trong bối cảnh thị trường theo dõi các diễn biến liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo đó Washington sẽ không tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Israel sau khi năm 2026 kết thúc.

Diễn biến giá dầu và tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang hướng sự chú ý đến các sự kiện chính trị có khả năng ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Mỹ.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ trở thành tâm điểm

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra ngày 3/11 được xem là phép thử đối với hai năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump. Kết quả bầu cử có thể tác động đến triển vọng chính sách và tâm lý thị trường trong thời gian tới.

Các cuộc thăm dò dư luận cùng đánh giá của những chuyên gia phân tích độc lập nghiêng về khả năng đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ đảng Cộng hòa. Trong khi đó, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

Theo bà Kim Forrest - Giám đốc đầu tư tại Bokeh Capital Partners, một chính phủ bị chia rẽ có thể mang lại lợi ích cho thị trường, bởi điều này khiến việc thông qua các đạo luật mới trở nên khó khăn hơn.

“Chính phủ bị chia rẽ dường như rất có lợi cho thị trường, bởi không có dự luật mới nào có thể được thông qua”, bà nhận định.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng cuộc bầu cử có thể giúp loại bỏ một yếu tố gây áp lực đáng kể đối với thị trường. Theo đánh giá của nhóm này, đợt điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu từ tháng 6 đang bước vào giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, những rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, từng được ông Trump đề cập trong những tuần gần đây, có thể trở thành yếu tố gây bất ổn cho thị trường.

Các nhà phân tích của JPMorgan Chase nhận định những đợt giảm điểm do căng thẳng địa chính trị có thể tạo ra cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư. Dù vậy, ngày 2/11, khi được phóng viên hỏi về khả năng tấn công Iran sau bầu cử, ông Trump đã trả lời: “Không”.

Trong bối cảnh thị trường chịu tác động đồng thời từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ, triển vọng đầu tư AI, biến động giá dầu và tình hình chính trị Mỹ, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến mới để đánh giá xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.