Phố Wall phục hồi phần nào khi chờ đợi kết quả bầu cử giữa kỳ của Mỹ

Chứng khoán Âu-Mỹ ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên 3/11. Phố Wall đa phần đi lên khi giới đầu tư chờ đợi kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và phản ứng tích cực trước việc giá dầu hạ nhiệt, trong khi các sàn giao dịch châu Âu chìm trong sắc đỏ.

Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 25.372,01 điểm, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp nhờ đà phục hồi của các cổ phiếu bán dẫn như Nvidia và AMD.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 nhích 0,4% lên 7.568,92 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones lùi 0,4% xuống 51.786,72 điểm.

Giới phân tích nhận định thị trường chứng khoán Mỹ đang giữ được sự ổn định bất chấp kịch bản đảng Dân chủ có thể giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Tâm lý nhà đầu tư được củng cố khi giá dầu thô tiếp tục trượt dốc sau những tín hiệu từ Tổng thống Donald Trump về khả năng sớm đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, qua đó xoa dịu rủi ro lạm phát năng lượng.

Dù vậy, nhóm công nghệ vẫn chịu áp lực nhất định khi các báo cáo thu nhập từ những "gã khổng lồ" như Amazon, Alphabet, Meta và Microsoft cho thấy họ vẫn dự định tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu và chip, ngay cả khi giới đầu tư ngày càng mất kiên nhẫn. Cổ phiếu Apple đã giảm 1,9% xuống 331,90 USD sau khi hãng cảnh báo chi phí chip nhớ tăng cao sẽ thu hẹp biên lợi nhuận.

Tại châu Âu, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch lớn do sự suy yếu của nhóm cổ phiếu năng lượng.

Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm mạnh 1,1% xuống 10.638,43 điểm dưới sức ép từ đà lao dốc của các "ông lớn" dầu khí như BP và Shell khi giá dầu đi xuống. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 0,5% xuống 25.864,62 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,3% xuống 8.020,31 điểm.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khép phiên 3/11, chỉ số VN-Index giảm 11,1 điểm xuống 1.699,62 điểm. Chỉ số HNX-Index lại tăng 0,87 điểm lên 251,42 điểm.