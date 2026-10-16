Phố Wall phục hồi bất chấp số liệu lạm phát của Mỹ

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 556 điểm, tương đương 1,08%, lên 52.177 điểm. S&P 500 tăng 0,33%, lên 7.744 điểm, trong khi Nasdaq Composite nhích 0,08%, lên 26.713 điểm, sau khi có lúc giảm tới 1,4% trong phiên.

Đà phục hồi diễn ra khi nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang các lĩnh vực ngoài công nghệ. Walmart tăng 1,5%, còn Nike tăng hơn 5%.

Trong nhóm công nghệ, cổ phiếu CoreWeave phục hồi gần 6% sau phiên bán tháo trước đó, trong khi Micron Technology tăng gần 2%. Tuy nhiên, Seagate Technology, Western Digital và SK Hynix tiếp tục giảm do lo ngại về cạnh tranh trên thị trường chip nhớ và khoản vay lớn phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Áp lực lạm phát vẫn là mối quan tâm chính của giới đầu tư. Dữ liệu mới cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tăng 1,3% trong tháng 9 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng theo tháng và theo năm lớn nhất kể từ năm 2022.

Số liệu này nối tiếp báo cáo cho thấy lạm phát tiêu dùng tháng 9 cao hơn dự báo, củng cố kỳ vọng FED có thể phải tăng lãi suất trở lại trước khi năm nay kết thúc.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở mức cao cũng gây sức ép lên định giá cổ phiếu công nghệ và làm tăng chi phí tài trợ các dự án AI. Đồng USD đã giảm so với mức cao nhất trong 18 tháng, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lãi suất toàn cầu.