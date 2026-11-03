Phố Wall phân hóa trước bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch, S&P 500 giảm 0,51%, xuống 7.541,40 điểm; Nasdaq Composite mất 1,07%, còn 25.164,32 điểm. Ngược lại, Dow Jones tăng 0,41%, lên 51.983,98 điểm.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 nhóm tăng điểm, dẫn đầu là hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức tăng 2,25% và nguyên vật liệu tăng 1,83%. Nhóm năng lượng giảm mạnh nhất, mất 4%.

Tâm lý thị trường được cải thiện phần nào sau khi Iran phát tín hiệu cởi mở với khả năng đàm phán hòa bình, sau 8 tháng xung đột tại Trung Đông. Thông tin này kéo giá dầu Brent đi xuống, đồng thời khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm khi lo ngại về lạm phát và áp lực chi phí năng lượng dịu bớt.

Cổ phiếu Apple giảm 1,5% trước khi tập đoàn công bố kết quả kinh doanh quý. Sau giờ giao dịch, Apple thông báo lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhờ nhu cầu ban đầu tích cực đối với dòng iPhone 18 Pro và việc tăng giá bán giúp bù đắp chi phí chip nhớ gia tăng. Cổ phiếu gần như đi ngang sau báo cáo. Trong khi đó, Amazon tăng 2,2% và Tesla tăng 1%.

Trái lại, nhóm công nghệ và AI vẫn chịu sức ép. Oracle giảm gần 9% sau khi hồ sơ gửi cơ quan quản lý cho thấy doanh nghiệp hạ tầng điện toán đám mây này có kế hoạch huy động 20 tỷ USD thông qua phát hành nợ và cổ phiếu. Diễn biến làm gia tăng lo ngại về khả năng tài trợ cho các khoản đầu tư AI quy mô lớn bằng vốn vay.

Marvell Technology mất 13% sau thông báo mua lại nhà sản xuất linh kiện quang học Lumentum trong thương vụ toàn bộ bằng cổ phiếu, có tính cả nợ, trị giá 115 tỷ USD. Cổ phiếu Lumentum giảm 18,6%. Intel tiếp tục mất 8,8%, nối dài đợt lao dốc sau khi giảm gần 29% trong phiên 30-10. AMD cũng giảm 7,5% trước khi công bố kết quả kinh doanh quý.

Theo dữ liệu của LSEG, lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 được dự báo tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các tập đoàn công nghệ và AI đóng góp phần lớn mức tăng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư ngày càng đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế của những khoản chi khổng lồ cho hạ tầng AI. Jake Dollarhide, Giám đốc điều hành Longbow Asset Management, cảnh báo doanh nghiệp cần cân nhắc giới hạn đầu tư và giá trị thực tế mang lại cho cổ đông.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3-11 cũng thu hút sự chú ý. Kết quả sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ có giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hay không. Các cuộc thăm dò cho thấy phe Dân chủ có khả năng giành Hạ viện, trong khi cuộc đua tại Thượng viện vẫn chưa rõ ràng.

Sau đợt điều chỉnh gần đây, S&P 500 đang được định giá khoảng 19 lần lợi nhuận dự kiến, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Dù vậy, những bất định về chính sách, chi phí đầu tư AI và triển vọng địa chính trị vẫn khiến thị trường duy trì trạng thái thận trọng.