Phố Wall phân hóa trong phiên 18/11 khi áp lực bán tại nhóm cổ phiếu công nghệ và lo ngại về chính sách lãi suất Fed chi phối tâm lý nhà đầu tư - ảnh: AP

Phố Wall giằng co trước sức ép từ nhóm cổ phiếu công nghệ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11 (giờ Mỹ), thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những bất định xoay quanh triển vọng tăng trưởng của ngành trí tuệ nhân tạo (AI), kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ lớn và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Các chỉ số S&P 500 giảm 16,90 điểm, tương đương 0,2%, xuống 7.323,63 điểm. Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của chỉ số này, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 6/2026.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average chịu áp lực lớn hơn khi mất 561,25 điểm, tương đương 1,1%, xuống 50.198,17 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tăng 101,50 điểm, tương đương 0,4%, lên 24.429,88 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng tăng 0,5%, đạt 2.714,31 điểm.

Diễn biến phân hóa cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Trong khi một bộ phận nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu công nghệ, áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc những ngành khác vẫn khiến các chỉ số chủ chốt, đặc biệt là Dow Jones và S&P 500, khó phục hồi.

Tâm điểm của phiên giao dịch tiếp tục là Nvidia, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip phục vụ AI. Báo cáo lợi nhuận quý mới nhất của công ty vượt kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời dự báo doanh thu quý hiện tại cao hơn mức dự báo trước đó của thị trường.

Thông tin này ban đầu tạo lực đẩy đáng kể cho cổ phiếu Nvidia. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Theo AP, cổ phiếu doanh nghiệp này có thời điểm tăng 2,7% sau khi công bố kết quả kinh doanh, nhưng nhanh chóng đảo chiều, xóa sạch mức tăng và chuyển sang giảm điểm.

Những biến động gần đây của nhóm cổ phiếu AI cho thấy nhà đầu tư đang chuyển từ trạng thái đặt cược mạnh vào triển vọng tăng trưởng sang đánh giá kỹ hơn hiệu quả kinh doanh, khả năng tạo dòng tiền và mức độ bền vững của các khoản đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Diễn biến này cũng khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin liên quan đến những doanh nghiệp công nghệ có vốn hóa lớn. Chỉ một thay đổi trong kỳ vọng tăng trưởng hoặc triển vọng lợi nhuận cũng có thể tạo ra những đợt biến động đáng kể đối với các chỉ số chính.

Biên bản Fed và giá dầu tác động đến tâm lý nhà đầu tư

Bên cạnh nhóm cổ phiếu công nghệ, chính sách tiền tệ tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý giao dịch. Theo Reuters, nhà đầu tư trong phiên 18/11 đồng thời đánh giá biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Fed, trong đó cho thấy các nhà hoạch định chính sách vẫn đặc biệt quan tâm đến rủi ro lạm phát.

Một số quan chức Fed thể hiện quan điểm thận trọng trước khả năng lạm phát duy trì ở mức cao, qua đó làm giảm kỳ vọng về một lộ trình nới lỏng tiền tệ nhanh chóng. Những phát biểu cứng rắn từ các quan chức ngân hàng trung ương càng khiến thị trường khó xác định thời điểm và quy mô điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Theo Reuters, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng ngân hàng trung ương có thể cần hành động quyết liệt hơn nhằm nhắc nhở thị trường rằng mức lạm phát 3% không phải là mục tiêu mà nền kinh tế có thể chấp nhận trong dài hạn.

Thông điệp này cho thấy cuộc chiến chống lạm phát vẫn là ưu tiên quan trọng của Fed. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng về lãi suất tiếp tục trở thành biến số nhạy cảm đối với định giá cổ phiếu, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp công nghệ có mức định giá cao và phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai.

Ở chiều ngược lại, giá dầu giảm đã góp phần hạ nhiệt một phần áp lực trên thị trường tài chính. Giá dầu Brent giảm khoảng 1%, trong khi dầu WTI mất khoảng 3%. Diễn biến này hỗ trợ tâm lý thị trường thông qua kỳ vọng chi phí năng lượng và áp lực lạm phát có thể giảm bớt.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng diễn biến trái chiều. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 1 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản. Sự phân hóa cho thấy giới đầu tư vẫn đang cân nhắc giữa triển vọng lạm phát, chính sách tiền tệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trong ngắn hạn, diễn biến của chứng khoán Mỹ nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là nhóm hưởng lợi từ làn sóng AI. Kết quả kinh doanh tích cực của Nvidia chưa đủ tạo ra sự đồng thuận khi nhà đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng tăng trưởng và những rủi ro liên quan đến định giá.

Bên cạnh đó, các phát biểu tiếp theo của quan chức Fed, dữ liệu kinh tế Mỹ và biến động lợi suất trái phiếu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng định hướng dòng tiền. Nếu lạm phát còn dai dẳng và Fed duy trì quan điểm thận trọng, áp lực đối với các cổ phiếu có định giá cao có thể chưa sớm chấm dứt.

Phiên giao dịch ngày 18/11 vì vậy cho thấy Phố Wall đang bước vào giai đoạn kiểm chứng sức bền của đà tăng trưởng, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng về AI. Sự phân hóa giữa các chỉ số cũng phản ánh tâm lý chọn lọc hơn của nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường cần thêm những động lực đủ mạnh để đảo chiều chuỗi giảm điểm của S&P 500.