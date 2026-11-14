Phố Wall phân hóa, nhà đầu tư có xu hướng 'phòng thủ'

Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,1%, lên 52.347,55 điểm. Ngược lại, S&P 500 giảm 0,4%, xuống 7.561,67 điểm, còn Nasdaq Composite mất 0,9%, còn 25.136,27 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm thêm 2% sau khi nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang từ chức hôm 12-11, giữa những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

Sự ra đi của ông Huang, nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc thúc đẩy làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), tiếp tục gây bất ổn cho tâm lý nhà đầu tư.

Đáng chú ý, 2 cổ phiếu từng tăng mạnh trong phiên trước nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ những biến động tại Nvidia là AMD và Broadcom cũng quay đầu giảm. AMD mất 8,8%, trong khi Broadcom giảm gần 5%.

Theo Angelo Kourkafas, chuyên gia tại Edward Jones, diễn biến này chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời sau đợt tăng trước đó. Ông nhận định dòng tiền đang có xu hướng chuyển sang các nhóm ngành phòng thủ, cho thấy nhà đầu tư thận trọng hơn.

Thị trường cũng hướng sự chú ý đến tuần tới, khi Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý và công ty AI Anthropic chuẩn bị ra mắt trên Phố Wall.

Về kinh tế vĩ mô, Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 10 so với tháng trước. Đáng lo ngại, mức tăng PPI hằng năm đạt 6,5%, cao nhất kể từ tháng 11-2022. Mức tăng theo năm của tháng 9 cũng được điều chỉnh lên 1,4% so với mức công bố trước đó là 1,3% (theo số liệu tăng theo tháng).

Số liệu này nối tiếp báo cáo lạm phát tiêu dùng cao hơn dự kiến trước đó trong tuần, phản ánh tác động của chi phí năng lượng tăng do chiến sự tại Iran. Giới đầu tư hiện kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25 điểm % trong tháng tới nhằm kiềm chế lạm phát. Kỳ vọng này góp phần đẩy đồng USD lên mức cao nhất so với EUR kể từ tháng 4-2025.

Trong khi đó, giá dầu biến động nhẹ sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt nhu cầu trong quý IV, khi ngày càng nhiều tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bất chấp xung đột với Iran. Dầu Brent gần như đi ngang ở mức 95,84 USD/thùng, còn dầu WTI giảm 0,2%, xuống 88,56 USD/thùng.