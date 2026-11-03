Phố Wall phân hóa, cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực

Nhà đầu tư Phố Wall thận trọng trước áp lực bán cổ phiếu công nghệ và những bất định về triển vọng kinh tế Mỹ - Ảnh: AP

Kết phiên ngày 2/11 (giờ Mỹ), các chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 213,67 điểm, tương đương 0,41%, lên 51.983,98 điểm. Ngược lại, S&P 500 giảm 38,67 điểm, tương đương 0,51%, xuống 7.541,40 điểm. Nasdaq Composite mất 272,68 điểm, tương đương 1,07%, còn 25.164,32 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ giảm 0,21%, xuống 2.805,88 điểm.

Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn chưa tìm được điểm cân bằng sau đợt bán tháo mạnh vào cuối tuần trước. Đáng chú ý, S&P 500 và Nasdaq đã có phiên giảm thứ ba liên tiếp, bất chấp lực cầu xuất hiện trong những giờ giao dịch đầu tiên.

Trong phiên 2/11, chứng khoán Mỹ khởi đầu khá tích cực khi các chỉ số đồng loạt tăng điểm. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ giá dầu lao dốc và kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà phục hồi không duy trì được lâu khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Theo AP, S&P 500 có thời điểm tăng khoảng 1,1% trước khi đảo chiều giảm và đóng cửa trong sắc đỏ. Nasdaq cũng đánh mất phần lớn thành quả tăng điểm đầu phiên. Diễn biến này phản ánh sự thận trọng ngày càng lớn của giới đầu tư đối với định giá và triển vọng sinh lời của các doanh nghiệp đang đổ hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng AI.

Những lo ngại về hiệu quả khai thác các khoản đầu tư AI tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ vốn có tỷ trọng lớn trong các chỉ số chính. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu quy mô chi tiêu khổng lồ cho trung tâm dữ liệu, chip bán dẫn và năng lực tính toán có thể chuyển hóa thành lợi nhuận tương xứng trong thời gian tới hay không.

Theo Reuters, cổ phiếu Oracle giảm gần 9% sau thông tin doanh nghiệp có kế hoạch huy động khoảng 20 tỷ USD thông qua phát hành nợ và cổ phiếu. Động thái này làm gia tăng quan ngại về khả năng tài trợ cho các dự án hạ tầng điện toán đám mây và AI bằng nguồn vốn vay trong bối cảnh chi phí vốn vẫn ở mức cao.

Nhóm bán dẫn cũng chịu áp lực đáng kể. Marvell Technology giảm khoảng 13% sau thông tin công bố thương vụ mua lại Lumentum, trong khi Intel mất 8,8% và AMD giảm 7,5%. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc hơn, thay vì tiếp tục mua vào trên diện rộng đối với những doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng AI.

Dù các chỉ số chính giảm điểm, độ rộng thị trường không quá tiêu cực. Phần lớn cổ phiếu thuộc S&P 500 vẫn tăng giá, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung chủ yếu ở một số doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn, thay vì lan rộng trên toàn thị trường.

Một trong những yếu tố đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 2/11 là diễn biến giảm mạnh của giá dầu. Theo Reuters, giá dầu Brent giảm hơn 6%, xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu tích cực về khả năng Mỹ và Iran thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột kéo dài.

Thông tin về triển vọng nối lại đối thoại và khả năng khơi thông hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz đã giúp thị trường giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá năng lượng đi xuống cũng góp phần cải thiện triển vọng chi phí đầu vào đối với nhiều doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu lớn. Nhờ đó, nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu và nguyên vật liệu ghi nhận diễn biến tích cực. Cổ phiếu United Airlines tăng 6,5%, Southwest Airlines tăng 4,2% và Carnival tăng 4,6%. Đây là những doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ triển vọng chi phí nhiên liệu giảm.

Trong khi đó, nhóm năng lượng chịu áp lực bán mạnh khi giá dầu suy yếu. Theo Reuters, năng lượng là nhóm ngành giảm đáng kể nhất trong phiên, với mức giảm khoảng 4%. Diễn biến này phần nào lý giải sự phân hóa giữa Dow Jones và hai chỉ số S&P 500, Nasdaq.

Ở góc độ vĩ mô, báo cáo hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 10 cũng mang đến tín hiệu tích cực hơn kỳ vọng. Hoạt động sản xuất cải thiện, trong khi chỉ số giá trong khảo sát của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM) cho thấy áp lực tăng giá có dấu hiệu chậm lại. Những thông tin này góp phần củng cố kỳ vọng về khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế, dù nhà đầu tư vẫn theo dõi sát diễn biến lạm phát và chính sách tiền tệ.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý III của các doanh nghiệp tiếp tục là yếu tố quan trọng định hướng dòng tiền. Theo Reuters, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 được dự báo tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, phần lớn nhờ đóng góp từ những doanh nghiệp công nghệ và AI. Tuy nhiên, mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực chưa đủ xóa bỏ những nghi ngại về định giá cổ phiếu và quy mô đầu tư ngày càng lớn của các tập đoàn công nghệ.

Một yếu tố khác khiến giới đầu tư thận trọng là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra ngày 3/11. Kết quả bầu cử được đánh giá có thể ảnh hưởng đến chính sách thuế, chi tiêu ngân sách, thương mại và các quy định quản lý đối với ngành công nghệ. Do đó, nhiều nhà đầu tư có xu hướng hạn chế gia tăng vị thế rủi ro trước khi những yếu tố bất định này được làm rõ.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 2/11 cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong cấu trúc dòng tiền trên Phố Wall. Trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép từ những hoài nghi về hiệu quả đầu tư AI, các nhóm ngành khác vẫn thu hút được lực cầu, giúp độ rộng thị trường duy trì tương đối tích cực.

Dù vậy, việc Nasdaq và S&P 500 tiếp tục giảm phiên thứ ba liên tiếp cho thấy tâm lý thận trọng chưa dễ sớm được giải tỏa. Trong những phiên tới, diễn biến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, các báo cáo kinh tế và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quyết định khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ trong tháng 11.