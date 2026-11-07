Phố Wall phân hóa, cổ phiếu công nghệ bật tăng trở lại

Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 6/11, cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng trên Phố Wall - Ảnh:AP

Cổ phiếu công nghệ phục hồi, Nasdaq tăng hơn 1%

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/11 (giờ Mỹ) với diễn biến phân hóa. Nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi mạnh sau phiên bán tháo lịch sử trước đó, giúp Nasdaq và S&P 500 lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, Dow Jones vẫn giảm điểm khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc phiên giao dịch các chỉ số S&P 500 tăng 23,13 điểm, tương đương 0,32%, lên 7.376,86 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 264,43 điểm, tương đương 1,1%, lên 24.579,42 điểm. Ngược lại, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 237,33 điểm, tương đương 0,46%, xuống 51.285,73 điểm. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 24,22 điểm, tương đương 0,9%, lên 2.754,11 điểm.

Diễn biến này cho thấy lực cầu đã quay trở lại một bộ phận thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn sau đợt điều chỉnh mạnh trong phiên trước.

Tâm điểm của phiên giao dịch là sự hồi phục của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Sau khi chịu áp lực bán tháo dữ dội trong phiên 5/11, nhiều cổ phiếu công nghệ lớn đã thu hút lực mua bắt đáy, góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index tăng 4,2%. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,8%, trong khi Advanced Micro Devices (AMD) tăng mạnh 11% và Sandisk phục hồi gần 4%. Đáng chú ý, Nvidia đã lấy lại một phần đáng kể giá trị sau phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 1/2025.

Đà phục hồi cũng lan sang một số cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tesla tăng 4,2%, trong khi cổ phiếu SpaceX tăng 8,6%. Những diễn biến này góp phần hỗ trợ Nasdaq đi lên, dù chỉ số có thời điểm tăng tới 2% trong phiên trước khi thu hẹp mức tăng vào cuối ngày.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận những cổ phiếu chịu áp lực riêng lẻ. Atlassian giảm 16% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý I không đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư. Trong khi đó, Airbnb tăng 12% sau khi doanh nghiệp điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm 2026.

Xét theo nhóm ngành thuộc S&P 500, công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng. Ngược lại, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe nằm trong số những ngành suy yếu. Điều này phản ánh dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu tăng trưởng sau cú sốc bán tháo, nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra sự đồng thuận trên toàn thị trường.

Áp lực từ chính sách AI và lãi suất vẫn hiện hữu

Mặc dù phiên 6/11 ghi nhận sự hồi phục đáng kể của cổ phiếu công nghệ, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm Phố Wall. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những lo ngại về khả năng siết chặt quản lý lĩnh vực AI sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Kết quả bầu cử làm gia tăng kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách giám sát hoạt động phát triển hạ tầng AI, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu. Một số địa phương, trong đó có những bang quan trọng đối với ngành công nghệ, đang xuất hiện những quan điểm phản đối việc mở rộng quá nhanh các trung tâm dữ liệu do lo ngại về tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và tác động môi trường.

Những lo ngại này đã khiến nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng của các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng AI. Nếu tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu chậm lại, các nhà sản xuất chip, thiết bị và đơn vị cung cấp hạ tầng có thể đối mặt với nguy cơ tăng trưởng doanh thu thấp hơn kỳ vọng.

Một yếu tố khác tác động đến tâm lý thị trường là báo cáo việc làm Mỹ tháng 10. Theo số liệu được Reuters dẫn lại, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt.

Dữ liệu việc làm tích cực thường được xem là tín hiệu hỗ trợ triển vọng kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát và chính sách lãi suất vẫn là những vấn đề được quan tâm, số liệu này cũng làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo dữ liệu LSEG được Reuters dẫn lại, giới giao dịch nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 lên khoảng 78%, so với mức 70% trước đó. Điều này tạo thêm áp lực đối với định giá cổ phiếu, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Ông Joe Saluzzi, đồng Giám đốc giao dịch cổ phiếu tại Themis Trading, cho rằng số liệu việc làm mạnh thường là cơ sở để Fed cân nhắc chính sách cứng rắn hơn. Tuy nhiên, ông cũng đặt vấn đề liệu Fed có muốn tăng lãi suất trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang đối mặt với nhiều biến động hay không.

Nhìn chung, phiên phục hồi ngày 6/11 chưa thể xóa bỏ những tổn thất mà Phố Wall phải gánh chịu trong tuần giao dịch đầy biến động. Tính chung cả tuần, Nasdaq giảm 3,4%, S&P 500 mất 2,7% và Dow Jones giảm 0,9%. Trong đó, S&P 500 ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn một năm, còn Nasdaq đánh dấu tuần giảm điểm thứ tư liên tiếp.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là những doanh nghiệp có mức định giá cao và phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng đầu tư AI.

Trong ngắn hạn, khả năng duy trì đà phục hồi của Phố Wall sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến lợi nhuận doanh nghiệp, các dữ liệu kinh tế và định hướng chính sách của Fed. Nhà đầu tư nhiều khả năng tiếp tục thận trọng, phân hóa danh mục và ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, khả năng tạo dòng tiền thực chất thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng trưởng từ AI.