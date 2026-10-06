Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giao dịch viên làm việc tài sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại thị trường Mỹ, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 27.477,31 điểm, khép lại phiên giao dịch ở mức cao kỷ lục, được thúc đẩy trực tiếp bởi đà tăng của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, cổ phiếu của tập đoàn công nghệ không gian SpaceX vọt tăng 7,6%, trong khi cổ phiếu Meta (công ty mẹ Facebook) cũng nhích thêm 1,9%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 51.267,90 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,7% lên 7.773,95 điểm.

Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn lên tiếng cảnh báo về sự mong manh của đà tăng này, khi dòng tiền trên thị trường đang phụ thuộc quá nhiều vào một nhóm nhỏ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ông Justin Bergner, chuyên gia tại quỹ đầu tư Gabelli Funds nhận định: "Thị trường đang tỏ ra ngày càng dễ tổn thương. Tuy nhiên, chỉ còn 8 ngày nữa là chính thức bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh, khởi đầu bằng loạt báo cáo quan trọng từ các ngân hàng lớn".

Trái ngược với sự lạc quan tại Mỹ, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Paris (Pháp). Chỉ số CAC 40 giảm 0,8% xuống 7.834,10, do lợi suất trái phiếu tăng vọt và đà lao dốc gần 10% của cổ phiếu Schneider Electric. Giới đầu tư đã ồ ạt bán tháo cổ phiếu của tập đoàn này ngay sau khi ban lãnh đạo công bố thỏa thuận mua lại công ty phần mềm kỹ thuật PTC của Mỹ bằng tiền mặt với trị giá lên tới 22,6 tỷ USD.

Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 (London) nhích nhẹ 0,3% lên 10.497,94 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng nhẹ dưới 0,1% lên 25.254,21 điểm.

Bức tranh vĩ mô cũng đang đè nặng lên tâm lý giới đầu tư châu Âu. Tuần trước, Chính phủ Pháp đã công bố dự thảo ngân sách năm 2027 không mấy khả quan, thổi bùng lo ngại rằng Paris sẽ tiếp tục duy trì mức chi tiêu khổng lồ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.

Theo dự báo, nợ công của Pháp sẽ chạm mức gần 122% GDP, bất chấp kế hoạch cắt giảm chi tiêu hàng tỷ euro. Tình trạng này lập tức đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Pháp vọt lên mức 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hồi năm 2011. Chi phí đi vay tăng cao kỷ lục đang giáng đòn mạnh vào định giá của các doanh nghiệp niêm yết.

Áp lực từ chi phí đi vay tăng cao cùng với sự kiện Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bất ngờ kêu gọi bầu cử sớm sau khi Quốc hội bác bỏ dự luật hỗ trợ nhà ở do chính phủ thiểu số của ông đề xuất đã tác động tiêu cực lên thị trường ngoại hối. Đồng euro đã trượt xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với đồng bạc xanh. Khép phiên, tỷ giá euro/USD giảm xuống mức 1,1217 USD/euro, so với mức 1,1256 USD/euro của phiên cuối tuần trước. Đồng euro cũng suy yếu so với đồng Bảng Anh, giảm xuống mức 84,84 xu Anh/USD, so với 84,99 xu Anh/USD trước đó.

Ông Patrick Munnelly, chuyên gia chiến lược thị trường tại Tickmill Group đánh giá: "Pháp vốn dĩ đã chịu áp lực lớn về uy tín tài khóa, nay Tây Ban Nha lại bổ sung thêm một tầng bất ổn. Rủi ro chính trị tại châu Âu đang thực sự kéo lùi đà tăng trưởng của thị trường".

Tại Việt Nam, chốt phiên 5/10, chỉ số VN-Index tăng 15,49 điểm (0,89%) lên 1.753,2 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 2,87 điểm (1,08%) lên 269,62 điểm.