Phố Wall lập đỉnh mới, kỳ vọng lợi nhuận dẫn sóng

Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục mới khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt và kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý III duy trì tích cực - Ảnh: AP

Phố Wall đồng loạt tăng điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên giao dịch rạng sáng ngày 7/10 giờ Việt Nam trong sắc xanh, với S&P 500 và Nasdaq cùng xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục. Động lực tăng đến từ sự cải thiện của thị trường trái phiếu, giá dầu ổn định và kỳ vọng mùa công bố kết quả kinh doanh quý III sẽ tiếp tục củng cố triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Theo AP, S&P 500 tăng 44,98 điểm, tương đương 0,6%, lên 7.818,93 điểm, vượt mức đỉnh thiết lập hồi tháng 8. Chỉ số Dow Jones tăng 253,38 điểm, tương đương 0,5%, lên 51.521,28 điểm. Nasdaq Composite tăng 122,48 điểm, tương đương 0,4%, lên 27.599,79 điểm, tiếp tục xác lập kỷ lục mới sau khi lập đỉnh trong phiên trước.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ diễn biến kém tích cực khi Russell 2000 giảm 0,6%, xuống 2.830,30 điểm. Diễn biến này cho thấy đà tăng vẫn tập trung đáng kể ở các doanh nghiệp vốn hóa lớn và những nhóm ngành đang hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận, đặc biệt là công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Reuters đánh giá đà tăng của Phố Wall được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau khi chạm mức cao nhất nhiều năm, qua đó phần nào làm dịu lo ngại về chi phí vốn và áp lực lạm phát. S&P 500 tăng khoảng 0,6%, Nasdaq tăng 0,45%, trong khi Dow Jones tăng 0,5%.

Tâm điểm của nhà đầu tư đang dần chuyển từ những biến động của thị trường trái phiếu và năng lượng sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý III, dự kiến bắt đầu sôi động từ tuần tới với báo cáo của các ngân hàng lớn.

Giới phân tích đang kỳ vọng lợi nhuận các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng mạnh trong quý III, với mức tăng được dự báo khoảng 27% so với cùng kỳ. Hơn một nửa mức tăng lợi nhuận được kỳ vọng đến từ những doanh nghiệp hưởng lợi từ đầu tư vào hạ tầng AI.

Đây tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì xu hướng tăng bất chấp hàng loạt rủi ro vẫn hiện hữu. Giá năng lượng ở mức cao, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh trong thời gian qua và những bất ổn địa chính trị vẫn có thể tạo áp lực lên lạm phát cũng như chính sách tiền tệ.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến AI tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Nvidia, một trong những cổ phiếu tiêu biểu của xu hướng AI, tăng nhẹ và tiến gần mốc vốn hóa 6.000 tỷ USD. Reuters cho biết nhóm phần mềm và dịch vụ cũng đang nổi lên, khi chỉ số ngành này tăng 1,3% trong phiên 6/10. Nhà đầu tư ngày càng nhìn nhận AI không chỉ là yếu tố gây sức ép lên mô hình kinh doanh truyền thống mà còn có thể trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Cổ phiếu năng lượng hưởng lợi từ làn sóng AI

Một trong những mã nổi bật nhất phiên là Constellation Energy, tăng 12,2% sau khi công bố thỏa thuận dài hạn cung cấp điện cho Google. Thỏa thuận cho thấy nhu cầu điện năng ngày càng lớn từ các trung tâm dữ liệu phục vụ AI đang tạo ra tác động lan tỏa sang lĩnh vực năng lượng.

AP nhận định sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đang thúc đẩy nhu cầu đối với điện năng, xây dựng và vật liệu. Điều này mở rộng phạm vi hưởng lợi của xu hướng AI, không chỉ giới hạn ở các nhà sản xuất chip hay doanh nghiệp phần mềm.

Một cổ phiếu khác gây chú ý là Lamb Weston, tăng 7,5% sau khi công bố lợi nhuận và doanh thu vượt dự báo. Doanh nghiệp đồng thời nâng triển vọng lợi nhuận điều chỉnh cho cả năm tài chính, cho thấy khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận vẫn là yếu tố được thị trường đánh giá cao trong bối cảnh chi phí đầu vào và vận tải còn biến động.

Option Care Health cũng tăng mạnh 32,6% sau thông tin CD&R và McKesson sẽ mua lại doanh nghiệp này với giá 32,05 USD/cổ phiếu, định giá thương vụ khoảng 5,8 tỷ USD.

Ở thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 5,28%, từ mức 5,31% cuối phiên trước. Việc lợi suất hạ nhiệt giúp cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là nhóm công nghệ có định giá cao, giảm bớt áp lực chiết khấu dòng tiền.

Giá dầu cũng phần nào ổn định sau giai đoạn tăng mạnh. Giá dầu Brent chốt phiên quanh 100,58 USD/thùng, tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức gần 110 USD/thùng vài tuần trước. Reuters cho rằng nguồn cung dầu từ Trung Đông được cải thiện cùng cam kết tăng nguồn cung của Nhóm G7 đã góp phần giảm bớt lo ngại về cú sốc năng lượng.

Diễn biến này cũng tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ. Sau số liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ, thị trường giảm mạnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tháng 10. Reuters cho biết xác suất thị trường đặt cược vào một đợt tăng lãi suất trong tháng này đã giảm xuống khoảng 19%, từ gần 50% chỉ một tuần trước.

Dù vậy, mặt bằng lợi suất cao và áp lực lạm phát vẫn là rủi ro đối với chứng khoán Mỹ. Đà tăng hiện tại vì thế đang phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng doanh nghiệp đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng lợi nhuận.

Với S&P 500 tăng 14,2% từ đầu năm, Nasdaq tăng 18,7% và Dow Jones tăng 7,2%, thị trường đang đứng ở vùng định giá cao.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư sẽ tập trung vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III và các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ. Nếu lợi nhuận tiếp tục vượt kỳ vọng, xu hướng tăng có thể được củng cố. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào về triển vọng lợi nhuận, lạm phát hoặc thị trường trái phiếu đều có thể khiến áp lực chốt lời gia tăng sau chuỗi phiên lập đỉnh.