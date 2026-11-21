Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 949,73 điểm, tương đương 1,93%, xuống 48.147,33 điểm. S&P 500 mất 3,70%, còn 6.910,42 điểm, trong khi Nasdaq Composite lao dốc 5,28%, xuống 22.617,73 điểm.

Cả Dow Jones và S&P 500 đều giảm hơn 10% so với mức đóng cửa cao kỷ lục, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Đáng chú ý, S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 2-2020.

Tính chung cả tuần, S&P 500 mất 8,6%, Dow Jones giảm 8%, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất của 2 chỉ số kể từ tháng 4-2025, thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố gói thuế quan "Ngày giải phóng". Riêng Nasdaq giảm 10%, mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3-2020.

Đà bán tháo tập trung vào nhóm công nghệ, đặc biệt là những doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI. Cổ phiếu Anthropic giảm 9,1% trong phiên giao dịch thứ hai sau khi lên sàn Nasdaq, làm tiêu tan kỳ vọng rằng thương vụ IPO kỷ lục sẽ khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Cổ phiếu Nvidia lao dốc 13,8% dù công ty vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực. Amazon giảm 3,9%, Meta mất 5,9%, trong khi CoreWeave và Nebius lần lượt giảm 12,1% và 16,1%.

Giới phân tích nhận định thị trường ngày càng lo ngại về mức định giá quá cao của cổ phiếu AI, cùng khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng công nghệ nhưng chưa có sự bảo đảm về khả năng sinh lời.

Áp lực còn đến từ triển vọng chính sách tiền tệ. Thống đốc FED Lisa Cook cho rằng lãi suất hiện tại chưa đủ cao để kiểm soát lạm phát. Theo CME FedWatch, thị trường gần như chắc chắn FED sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 12.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố tuần tới, nhằm đánh giá triển vọng lạm phát và lộ trình thắt chặt tiền tệ của FED.