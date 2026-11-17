Kết thúc phiên 16/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 739,38 điểm (-1,41%) xuống 51.608,17 điểm, S&P 500 mất 145,08 điểm (-1,92%) còn 7.416,59 điểm, trong khi Nasdaq Composite lùi 626,51 điểm (-2,49%) thành 24.509,76 điểm.

Tâm lý né tránh rủi ro lên cao trong suốt phiên giao dịch. Nasdaq chịu mức giảm mạnh nhất về tỷ lệ phần trăm trong bối cảnh chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor Index gây sức ép lên chỉ số chính tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ này.

Chỉ số bán dẫn SOX giảm 5,3%.

"Thị trường đang liên tục giằng co giữa một bên là các cổ phiếu liên quan đến AI thu hút lực mua, bên còn lại là xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang những nhóm cổ phiếu khác. Trong vài tuần qua, tình trạng này diễn ra gần như từng ngày. Có những phiên, cổ phiếu AI tăng bùng nổ, nhưng ngay ngày hôm sau lại lao dốc không phanh”, ông Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird nhận định.

Ông Mayfield nói thêm rằng những diễn biến phía sau thị trường cho thấy nhà đầu tư không hoảng loạn bán tháo và hoàn toàn rút lui khỏi nhóm tài sản này mà thay vào đó, họ đang thăm dò những phân khúc khác của thị trường.

Cổ phiếu Nvidia mất 4,1%, nối dài đà đi xuống sau khi ông Huang từ chức CEO vì loạt cáo buộc ông có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Việc ông Huang rời vị trí đã thúc đẩy chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành quy định mới nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận những dòng chip AI tiên tiến nhất của các công ty như Nvidia. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nvidia sẽ công bố kết quả doanh thu quý 3/2026 trong tuần này. Các nhà phân tích dự báo Nvidia sẽ ghi nhận lợi nhuận tăng 90,4% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu đạt 109,10 tỷ USD.

Ở các diễn biến riêng lẻ khác, hai nhà sản xuất chip là Intel và Micron đều giảm hơn 7%. Cổ phiếu CoreWeave, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây chuyên biệt cho AI (neocloud), hạ 6,1%, trong khi đối thủ Nebius trượt 7,6%.

Các tập đoàn công nghệ quy mô lớn sở hữu hạ tầng đám mây khổng lồ (hyperscaler) như Alphabet, Amazon và Meta đồng loạt giảm từ 2,4% đến 4,1%.

Nhà sản xuất máy chủ Dell tụt 7%, còn Super Micro Computer trượt 6,9%.

Đây là sự đảo chiều đột ngột về triển vọng của toàn ngành. Vào giữa tháng 6, chỉ số SOX có thời điểm ghi nhận mức tăng 106,6% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu này đã suy giảm trong những tháng gần đây, khiến mức tăng từ tháng 1/2026 đến nay thu hẹp còn khoảng 43%.

Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cũng đã đưa ra nhận định rằng các công nghệ mới nổi sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, những kịch bản có thể xảy ra rất khác nhau, từ tăng trưởng kinh tế đi lên với thành quả được phân bổ rộng rãi, cho đến tình trạng thất nghiệp gia tăng và nguy cơ tăng trưởng chậm lại nếu lợi nhuận từ các khoản đầu tư như kỳ vọng không thành hiện thực.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến được công bố vào thứ Tư, có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ trước quyết định lãi suất vào tháng tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 95,7%, gần như chắc chắn, khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,91 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 18,66 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM HƠN 3%

Giá dầu chốt phiên giảm hơn 3% khi những dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đang phục hồi. Nhưng loạt sự cố mới liên quan đến tàu chở dầu tiếp tục cho thấy những rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 3,40 USD, tương đương 3,6%, xuống còn 92,44 USD/thùng. Giá dầu WTI mất 2,84 USD, tương đương 3,2%, xuống 85,72 USD/thùng.

Vào cuối tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại tình trạng dư cung trong quý 4 năm nay, bởi hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu trên toàn cầu, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Dennis Kissler, chuyên gia tại BOK Financial, bình luận: "Căng thẳng địa chính trị ở mức cao dường như đã trở thành trạng thái bình thường mới. Hiện nguồn cung dầu toàn cầu vẫn tương đối ổn định, trong khi sản lượng khai thác của Mỹ cũng đang duy trì ở mức gần kỷ lục".

Theo IEA, nguồn cung dầu trong quý 4/2026 sẽ đạt bình quân 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến.

Vào ngày 15/11, Goldman Sachs công bố dự báo giá dầu 2027, với dầu Brent sẽ đạt bình quân 88 USD/thùng trong cả năm, sau đó giảm xuống còn 78 USD/thùng vào tháng 12/2027, khi tình trạng dư cung gây sức ép lớn lên thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Goldman Sachs cho rằng giá dầu vẫn đối mặt với rủi ro tăng do các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển ở Trung Đông.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào thứ Hai để thảo luận về việc rà soát công suất khai thác dầu tối đa bền vững của các quốc gia thành viên, cũng như của nhóm các nước sản xuất dầu mở rộng OPEC+.

Các chuyên gia phân tích của BMI nhận định, hoạt động xuất khẩu dầu của các nước OPEC+ đang phục hồi nhưng vẫn mong manh, trong khi nguồn cung của khu vực tiếp tục dễ bị tổn thương trước những gián đoạn mới. "Do đó, những hạn chế thực tế đối với hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu, cùng với những biến động của phần bù rủi ro trong giá dầu, sẽ tiếp tục chi phối diễn biến thị trường cho đến khi Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận", lưu ý của BMI cho thấy.