Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, trong bối cảnh nhà đầu tư cân nhắc lại rủi ro cũng như kỳ vọng lợi nhuận từ làn sóng đầu tư AI.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 739,38 điểm, tương đương 1,41%, xuống 51.608,17 điểm. S&P 500 mất 145,08 điểm, tương đương 1,92%, còn 7.416,59 điểm. Nasdaq Composite giảm mạnh nhất, mất 626,51 điểm, tương đương 2,49%, xuống 24.509,76 điểm. Chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) lao dốc 5,3%, gây sức ép đáng kể lên Nasdaq.

Cổ phiếu Nvidia giảm 4,1%, nối dài đà đi xuống trong bối cảnh những lo ngại liên quan đến sự ra đi của CEO Jensen Huang và các rủi ro xoay quanh lĩnh vực AI. Diễn biến này càng khiến nhà đầu tư thận trọng trước báo cáo tài chính của hãng dự kiến công bố ngày 17-11. Giới phân tích dự báo lợi nhuận Nvidia tăng 90,4% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu đạt 109,1 tỷ USD.

Đà giảm không chỉ giới hạn ở Nvidia. Các nhà sản xuất chip như Intel và Micron cùng mất hơn 7%. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI như CoreWeave và Nebius lần lượt giảm 6,1% và 7,6%. Nhóm công nghệ vốn hóa lớn cũng chịu áp lực, với Alphabet, Amazon và Meta giảm từ 2,4-4,1%; Dell và Super Micro Computer lần lượt mất 7% và 6,9%.

Theo các chuyên gia, thị trường đang chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền giữa nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ AI và những lĩnh vực khác, thay vì nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi thị trường cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq hiện đã giảm hơn 10% so với mức đóng cửa cao kỷ lục ngày 6-10, chính thức bước vào vùng điều chỉnh. Trong khi đó, mức tăng từ đầu năm của chỉ số SOX đã thu hẹp từ 106,6% hồi giữa tháng 6 xuống còn khoảng 43%.

Ở diễn biến khác, Chủ tịch FED Kevin Warsh cảnh báo công nghệ mới có thể tạo ra những tác động rất khác nhau đối với nền kinh tế, từ thúc đẩy tăng trưởng đến làm gia tăng thất nghiệp nếu lợi nhuận đầu tư không đạt kỳ vọng.

Thị trường hiện định giá xác suất 95,7% FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 12. Biên bản cuộc họp gần nhất của FED, dự kiến công bố ngày 18-11, được kỳ vọng cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.