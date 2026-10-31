Phố Wall lao dốc mạnh nhất kể từ tháng 6

Chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, trong khi Nasdaq chịu áp lực lớn nhất từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn.

Kết thúc phiên giao dịch, S&P 500 giảm 1,8%, tương đương 140,32 điểm, xuống 7.580,07 điểm. Đây cũng là tuần giảm thứ ba liên tiếp của chỉ số này. Nasdaq Composite mất 2,9%, xuống 25.437 điểm, trong khi Dow Jones giảm 572,25 điểm, tương đương 1,1%, còn 51.770,31 điểm.

Tâm điểm bán tháo là cổ phiếu Intel, lao dốc 28,6%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1974. Dù lợi nhuận quý gần nhất vượt dự báo của giới phân tích, nhà sản xuất chip này đưa ra triển vọng lợi nhuận quý IV thấp hơn kỳ vọng. Giám đốc điều hành Lip-Bu Tan cho biết ngành máy tính cá nhân vẫn chịu nhiều sức ép.

Nvidia, một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI, giảm 4,2%, trở thành cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên S&P 500 trong phiên. Amazon mất 1,4% sau khi công bố lợi nhuận mùa hè thấp hơn dự báo. Đáng chú ý, dòng tiền tự do của tập đoàn này âm 42,4 tỷ USD trong 12 tháng qua, trong khi chi tiêu cho tài sản và thiết bị, chủ yếu phục vụ đầu tư AI, lên tới 94,8 tỷ USD.

Trước đó, Alphabet cũng ghi nhận phiên giảm hơn 12%, mạnh nhất lịch sử, sau khi công bố dòng tiền đầu tư cho AI tăng vọt. Những diễn biến này làm dấy lên câu hỏi liệu hàng trăm tỷ USD mà các tập đoàn công nghệ rót vào hạ tầng AI có tạo ra đủ lợi nhuận và năng suất để bù đắp chi phí hay không.

Theo Joe Tigay, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Equity Armor Investments, thị trường đang chuyển từ giai đoạn đặt cược vào những kỳ vọng và viễn cảnh tươi sáng của AI sang giai đoạn đòi hỏi doanh nghiệp chứng minh hiệu quả thực tế. Bên cạnh lo ngại về định giá, lãi suất cao cũng có thể làm chậm tốc độ mở rộng các trung tâm dữ liệu AI.

Áp lực bán còn lan sang nhóm tiền mã hóa sau vụ tấn công mạng nhằm vào Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Bitcoin giảm xuống dưới 77.000 USD, từ mức hơn 86.000 USD hồi đầu tháng. Coinbase Global mất 10,6%, còn Strategy giảm 7,8%.

Trái lại, nhiều cổ phiếu ngoài lĩnh vực công nghệ vẫn tăng nhờ kết quả kinh doanh tích cực. ExxonMobil tăng 2,2%, Chevron tăng 1,8%, Mondelez International tăng 3,9% và Colgate-Palmolive tăng 2,3%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,93%, từ mức 4,98% phiên trước, cho thấy dòng tiền tìm đến tài sản an toàn. Tuy nhiên, giá dầu Brent tăng 2,4%, lên 113,43 USD/thùng, duy trì gần vùng cao kể từ khi xung đột với Iran đẩy giá năng lượng và lạm phát tăng mạnh.

Tại châu Á, Kospi của Hàn Quốc giảm 3,5%, Nikkei 225 của Nhật Bản mất 2,1%, trong khi Hang Seng của Hong Kong tăng 1,5%.