Phố Wall chịu áp lực bán tháo trên diện rộng khi nhóm cổ phiếu công nghệ và AI đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch ngày 19/11 - ảnh: AP

Áp lực bán tháo lan rộng, cả ba chỉ số đồng loạt giảm hơn 2%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11 (rạng sáng ngày 20/10 giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, đà giảm diễn ra trên diện rộng, bất chấp sự kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Các chỉ số S&P 500 giảm 147,80 điểm, tương đương 2%, xuống còn 7.175,83 điểm. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp của chỉ số đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, đồng thời là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2024.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 1.101,11 điểm, tương đương 2,2%, xuống 49.097,06 điểm. Nasdaq Composite giảm 550,69 điểm, tương đương 2,3%, còn 23.879,20 điểm. Trong khi đó, Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, giảm 59,20 điểm, tương đương 2,2%, xuống 2.655,11 điểm.

Diễn biến trên cho thấy áp lực điều chỉnh không còn giới hạn trong một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn mà đã lan rộng ra toàn thị trường. Theo AP, hơn 90% số cổ phiếu thuộc S&P 500 kết thúc phiên trong trạng thái giảm giá.

Đáng chú ý, sau sáu phiên đi xuống liên tiếp, S&P 500 hiện thấp hơn khoảng 8,2% so với mức đỉnh thiết lập trong tháng trước. Khoảng cách này cho thấy thị trường đang chịu sức ép đáng kể sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lợi nhuận và mức định giá của các doanh nghiệp công nghệ.

Diễn biến tiêu cực cũng khiến kết quả đầu tư trong tuần trở nên kém khả quan. Tính đến hết phiên 19/11, Dow Jones giảm khoảng 6,2% trong tuần, S&P 500 mất 5,1%, Nasdaq giảm 5% và Russell 2000 giảm 4,9%.

Anthropic chào sàn ấn tượng nhưng không vực dậy được nhóm cổ phiếu AI

Tâm điểm của phiên giao dịch là màn IPO được mong đợi của Anthropic, một trong những doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Mỹ. Sự kiện này được kỳ vọng tạo cú hích mới cho nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh thị trường đang chịu sức ép từ những lo ngại về triển vọng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư vào AI.

Theo Reuters, Anthropic định giá cổ phiếu IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự kiến ban đầu. Khi chính thức giao dịch trên Nasdaq, cổ phiếu này mở cửa ở mức 111,50 USD, nhanh chóng tăng lên 115 USD, tương đương mức tăng 38,6% so với giá chào bán.

Đà tăng đưa giá trị vốn hóa của Anthropic có thời điểm vượt 2.000 tỷ USD. Tuy nhiên, lực mua không duy trì được sức nóng đến cuối phiên. Cổ phiếu Anthropic thu hẹp đáng kể mức tăng và đóng cửa cao hơn 17,1% so với giá IPO.

Mặc dù màn chào sàn được đánh giá tích cực, diễn biến này không đủ sức đảo ngược tâm lý bi quan đối với nhóm cổ phiếu AI. Thậm chí, sự tương phản giữa màn tăng giá của Anthropic và đà lao dốc của các cổ phiếu công nghệ khác cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chọn lọc hơn, thay vì tiếp tục mua vào toàn bộ nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng AI.

Ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Argent Capital, nhận định sự chú ý dành cho IPO Anthropic là rất lớn, nhưng dòng tiền đầu tư vào cổ phiếu này cũng phải đến từ những thay đổi trong cơ cấu danh mục hiện hữu. Vì vậy, không nên nhìn nhận riêng diễn biến giao dịch của Anthropic như một thước đo đầy đủ về sức khỏe của toàn bộ ngành AI.

Áp lực bán thể hiện rõ ở nhóm bán dẫn. Cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) giảm 7,7% sau thông tin một quỹ liên kết với đơn vị nghiên cứu Hunterbrook Capital công bố vị thế bán khống đối với doanh nghiệp này. Nvidia giảm 3,3%, đánh dấu phiên giảm thứ sáu liên tiếp, bất chấp kết quả kinh doanh và dự báo doanh thu tích cực trước đó.

Lo ngại chính sách tiền tệ gia tăng

Bên cạnh áp lực từ nhóm công nghệ, thị trường còn chịu tác động từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 được công bố ngày 18/11 cho thấy các quan chức Fed vẫn đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát lạm phát. Những dữ liệu gần đây về giá tiêu dùng và giá sản xuất tiếp tục cho thấy áp lực giá cả có dấu hiệu gia tăng, khiến triển vọng điều hành lãi suất trở nên khó đoán định hơn.

Thị trường tài chính tại thời điểm phiên giao dịch ngày 19/11 đang phản ánh xác suất khoảng 96,4% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Thậm chí, khả năng tăng mạnh hơn 0,5 điểm phần trăm cũng được tính đến, dù ở mức thấp.

Thông tin này tạo thêm sức ép đối với định giá cổ phiếu, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ có mức định giá cao và phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai. Khi chi phí vốn có nguy cơ duy trì ở mức cao, nhà đầu tư thường yêu cầu mức sinh lời hấp dẫn hơn để chấp nhận nắm giữ những tài sản có rủi ro lớn.

Một dữ liệu khác cho thấy mức độ tiêu cực của thị trường là tương quan giữa số cổ phiếu tăng và giảm. Reuters cho biết trên sàn New York, số mã giảm giá nhiều gấp 4,37 lần số mã tăng. Trên Nasdaq, tỷ lệ này là 3,55 lần. Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,83 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 19 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Đáng chú ý, thị trường đang hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố trong tuần tiếp theo. Đây là thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm. Các nhà phân tích dự báo lạm phát PCE lõi có thể đạt 3,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Nhìn chung, phiên giảm sâu ngày 19/11 cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh với áp lực đến từ nhiều phía. Câu chuyện tăng trưởng AI vẫn còn tiềm năng, nhưng nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư khổng lồ thành lợi nhuận thực tế.