Phố Wall lao dốc, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo

Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gia tăng, khép lại phiên giao dịch cuối tháng 10 đầy biến động - ảnh: AP

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10 các số S&P 500 giảm 140,32 điểm, tương đương 1,82%, xuống 7.580,07 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng 6. Nasdaq Composite mất 747,73 điểm, tương đương 2,86%, xuống 25.437 điểm, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 6. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 572,25 điểm, tương đương 1,09%, xuống 51.770,31 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ giảm 47,37 điểm, tương đương 1,66%, xuống 2.811,84 điểm. Diễn biến đồng loạt đi xuống cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ mà đã lan rộng trên thị trường.

Lo ngại hiệu quả đầu tư AI kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

Tâm điểm của phiên giao dịch là áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Những lo ngại về quy mô chi tiêu ngày càng lớn cho hạ tầng AI, trong khi khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư này thành lợi nhuận vẫn chưa thực sự rõ ràng, đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn.

Cổ phiếu Intel giảm gần 29% trong phiên 30/10, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1974. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ triển vọng lợi nhuận quý IV mà doanh nghiệp đưa ra thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ đánh giá kết quả kinh doanh hiện tại mà còn đặc biệt quan tâm đến khả năng duy trì tăng trưởng trong những quý tiếp theo.

Cùng với Intel, cổ phiếu Sandisk giảm khoảng 13%, trong khi Reddit cũng chịu áp lực bán đáng kể. Đây đều là những doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI và nhu cầu ngày càng tăng đối với chip, bộ nhớ và hạ tầng dữ liệu. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về mức định giá cũng như hiệu quả kinh tế của chu kỳ đầu tư này, những cổ phiếu từng tăng mạnh lại trở thành đối tượng chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi xu hướng suy yếu. Microsoft, Meta Platforms, Amazon và Alphabet đồng loạt giảm khoảng 1-2% trong phiên cuối tuần, nối tiếp những phiên giao dịch kém tích cực trước đó. Đây là bốn doanh nghiệp có vai trò đáng kể trong làn sóng đầu tư hạ tầng AI và cũng nằm trong nhóm chi tiêu vốn lớn nhất thị trường.

Đáng chú ý, báo cáo kết quả kinh doanh của Amazon tiếp tục làm gia tăng những băn khoăn về dòng tiền và quy mô chi tiêu đầu tư. Mặc dù hoạt động kinh doanh vẫn ghi nhận những điểm tích cực, triển vọng tăng vốn đầu tư cho AI trong thời gian tới khiến nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ hơn giữa cơ hội tăng trưởng và chi phí bỏ ra.

Theo các phân tích được Reuters dẫn lại, bốn tập đoàn công nghệ lớn nói trên đã đóng góp hơn một phần ba tổng chi tiêu vốn của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 trong 12 tháng qua. Tỷ trọng này có thể tiếp tục tăng, đồng nghĩa với việc thị trường ngày càng phụ thuộc vào khả năng duy trì đầu tư và tạo ra lợi nhuận từ AI của một nhóm doanh nghiệp lớn.

Áp lực điều chỉnh cũng thể hiện rõ trên các chỉ số chuyên biệt. Nasdaq 100 giảm khoảng 3,5%, trong khi Nasdaq Composite đã lùi khoảng 7,8% so với mức đỉnh đóng cửa gần nhất. Dù chưa bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật 10%, diễn biến này cho thấy đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ đang gặp thách thức đáng kể.

Không chỉ cổ phiếu công nghệ, xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro còn lan sang nhiều nhóm ngành khác. Cổ phiếu tài chính chịu sức ép, trong đó Goldman Sachs giảm khoảng 4% và Jefferies mất khoảng 6%. Điều này phản ánh tâm lý phòng thủ đang gia tăng khi nhà đầu tư đồng thời đánh giá lại triển vọng tăng trưởng, chi phí vốn và rủi ro thị trường.

Tâm lý thận trọng gia tăng, triển vọng tháng 11 còn nhiều thách thức

Một điểm đáng chú ý trong phiên 30/10 là dòng tiền có xu hướng tìm đến những tài sản an toàn hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu nắm giữ trái phiếu, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu chịu sức ép. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng, bổ sung thêm một yếu tố bất định đối với triển vọng lạm phát và chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Đà bán tháo còn lan sang thị trường kim loại quý. Giá bạc giảm khoảng 6%, trong khi vàng mất khoảng 3,5%. Bitcoin cũng giảm khoảng 3% sau thông tin vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch Binance gây thiệt hại lớn. Những diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng không chỉ giới hạn trong thị trường cổ phiếu mà còn xuất hiện ở nhiều nhóm tài sản khác.

Xét trên bình diện tuần, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều ghi nhận mức giảm. S&P 500 mất 0,6%, Dow Jones giảm 0,9% và Nasdaq Composite giảm 2%. Ngược lại, Russell 2000 tăng 1,3%, cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ có diễn biến tích cực hơn trong tuần.

Dù vậy, tính từ đầu năm 2026, các chỉ số lớn vẫn duy trì mức tăng đáng kể. S&P 500 tăng 10,7%, Dow Jones tăng 7,7%, Nasdaq Composite tăng 9,4% và Russell 2000 tăng 13,3%. Điều này cho thấy phiên bán tháo cuối tháng 10 chưa xóa bỏ thành quả tăng trưởng của thị trường từ đầu năm, nhưng đã đặt ra những câu hỏi mới về tính bền vững của đà tăng, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Giới phân tích cho rằng, vấn đề quan trọng đối với Phố Wall trong giai đoạn tới không đơn thuần là tốc độ phát triển của AI, mà là khả năng các doanh nghiệp chuyển hóa khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào công nghệ này thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền thực tế. Khi chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu, mua sắm chip và phát triển hạ tầng ngày càng lớn, nhà đầu tư sẽ đòi hỏi những bằng chứng rõ ràng hơn về hiệu quả kinh tế.

Bước sang tháng 11, diễn biến thị trường nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, triển vọng chi tiêu vốn và những dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ. Đặc biệt, khả năng kiểm soát chi phí đầu tư AI và duy trì biên lợi nhuận sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong quá trình định giá cổ phiếu công nghệ.

Phiên giao dịch ngày 30/10 vì vậy có thể xem là một phép thử đáng chú ý đối với sức bền của đà tăng chứng khoán Mỹ. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ kỳ vọng AI, thị trường đang chuyển sang giai đoạn đánh giá khắt khe hơn về hiệu quả đầu tư. Đây cũng là yếu tố có thể khiến sự phân hóa giữa các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục gia tăng trong những phiên giao dịch đầu tháng 11.