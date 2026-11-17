Phố Wall chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán tháo lan rộng ở nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo - ảnh: AP

Cổ phiếu AI tiếp tục dẫn dắt đà giảm

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 739,38 điểm, tương đương 1,4%, xuống 51.608,17 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 145,08 điểm, tương đương 1,9%, xuống 7.416,59 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm mạnh hơn, mất 626,52 điểm, tương đương 2,5%, xuống 24.509,76 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng giảm 1,7%, xuống 2.742,94 điểm.

Diễn biến trên cho thấy áp lực điều chỉnh không còn giới hạn trong một số cổ phiếu riêng lẻ mà đang lan rộng trên thị trường, đặc biệt tại những nhóm ngành có định giá cao và nhạy cảm với triển vọng tăng trưởng.

Theo AP, Nvidia tiếp tục trở thành tâm điểm của làn sóng bán tháo trên Phố Wall. Cổ phiếu doanh nghiệp sản xuất chip này giảm mạnh trong bối cảnh thị trường vẫn chưa hết bất an sau thông tin CEO Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo được công bố trong tuần trước.

Sự kiện tại Nvidia khiến giới đầu tư đặt thêm câu hỏi về khả năng duy trì vị thế cạnh tranh và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp đang giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái AI. Những lo ngại này nhanh chóng lan sang các nhà sản xuất chip khác, khi nhà đầu tư có xu hướng giảm tỷ trọng tại nhóm cổ phiếu công nghệ từng tăng mạnh nhờ kỳ vọng vào làn sóng đầu tư AI.

Đà giảm của thị trường diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước triển vọng ngành trí tuệ nhân tạo. Chỉ số bán dẫn Philadelphia Semiconductor Index giảm 4,6%, phản ánh sức ép đáng kể đối với nhóm doanh nghiệp sản xuất và cung cấp linh kiện bán dẫn.

Intel và Micron đều giảm hơn 6%. Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây như CoreWeave và Nebius lần lượt mất 6,2% và 7,5%. Trong nhóm các tập đoàn công nghệ vốn hóa lớn, Alphabet, Amazon và Meta giảm từ 2,5% đến 3,3%. Dell giảm 6,6%, trong khi Super Micro Computer mất 5,8%.

Không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất chip, những công ty cung cấp hạ tầng, máy chủ và dịch vụ điện toán phục vụ AI cũng chịu áp lực bán. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng đánh giá lại mức độ rủi ro của toàn bộ chuỗi giá trị AI, thay vì chỉ phản ứng với biến động tại một doanh nghiệp cụ thể.

Đáng chú ý, tâm lý thận trọng còn gia tăng trước thời điểm Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý mới vào ngày 17/11. Theo dự báo được Reuters dẫn lại, lợi nhuận của doanh nghiệp này có thể tăng 90,4% so với cùng kỳ, với doanh thu dự kiến đạt 109,1 tỷ USD. Tuy nhiên, trong bối cảnh cổ phiếu đã chịu nhiều biến động, kết quả kinh doanh tích cực vẫn chưa chắc đủ để giải tỏa những lo ngại của thị trường.

Nhà đầu tư thận trọng trước triển vọng lãi suất

Bên cạnh áp lực từ nhóm công nghệ, những diễn biến liên quan đến chính sách tiền tệ tiếp tục tác động đến tâm lý giao dịch. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 16/11 đề cập đến tác động sâu rộng của công nghệ đối với nền kinh tế, với những kịch bản khác nhau, từ thúc đẩy tăng trưởng và phân phối lợi ích rộng hơn đến nguy cơ gia tăng thất nghiệp nếu hiệu quả đầu tư không đạt kỳ vọng.

Thị trường cũng hướng sự chú ý đến biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố ngày 18/11. Đây được xem là nguồn thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trước cuộc họp lãi suất tháng 12.

Đáng chú ý, dữ liệu thị trường được Reuters dẫn từ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 đang được định giá ở mức 93,7%. Kỳ vọng lãi suất cao hơn làm gia tăng sức ép đối với các cổ phiếu tăng trưởng, vốn thường được định giá dựa trên dòng tiền kỳ vọng trong tương lai.

Ở thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 5,13%, so với mức 5,15% cuối phiên trước. Giá dầu cũng đi xuống, với dầu Brent giảm 3,5%, còn 92,44 USD/thùng. Những diễn biến này phần nào giúp giảm áp lực lạm phát, song chưa đủ để cải thiện đáng kể tâm lý trên thị trường cổ phiếu.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán. Trên sàn New York, số mã giảm giá nhiều gấp 3,22 lần số mã tăng; trên Nasdaq, tỷ lệ này khoảng 3,2 lần. Diễn biến cho thấy xu hướng bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã lan rộng trên nhiều nhóm ngành.

Dù giảm mạnh trong phiên đầu tuần, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ vẫn duy trì mức tăng tính từ đầu năm. S&P 500 tăng 8,3%, Dow Jones tăng 7,4%, Nasdaq tăng 5,5% và Russell 2000 tăng 10,5%.

Trong những phiên tới, tâm điểm của thị trường sẽ là báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia, cùng biên bản cuộc họp Fed. Khả năng phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc doanh nghiệp có thể củng cố niềm tin về triển vọng AI hay không, trong khi các tín hiệu chính sách tiền tệ tiếp tục định hình khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.