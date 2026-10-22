Phố Wall khởi sắc, SpaceX lần đầu báo lãi sau niêm yết

Kết phiên, Dow Jones tăng khoảng 360 điểm, tương đương 0,7%, lên 52.856 điểm. S&P 500 tăng 44 điểm, tương đương 0,6%, lên 7.757 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 278 điểm, tương đương 1,1%, lên 26.702 điểm. Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, công nghệ thông tin dẫn đầu với mức tăng 1,6%.

Cổ phiếu SpaceX tăng 7,8% sau khi công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk báo lãi ròng 4,4 tỷ USD trong quý III, cao hơn gấp đôi dự báo của giới phân tích. Đây cũng là lần đầu tiên SpaceX ghi nhận lợi nhuận với tư cách công ty đại chúng. Sau khi công bố kết quả, Musk cho rằng việc sáp nhập SpaceX với Tesla là “một ý tưởng hay”, góp phần thúc đẩy cổ phiếu Tesla.

Trong khi đó, Super Micro Computer tăng 9,6% sau khi dự báo doanh thu và biên lợi nhuận quý tới cao hơn kỳ vọng của Phố Wall. Triển vọng này củng cố nhận định nhu cầu máy chủ phục vụ AI vẫn vững chắc, đồng thời kéo cổ phiếu HP Enterprise tăng 3,7% và Dell tăng 5,3%.

Các kết quả trên phần nào xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về tính bền vững của làn sóng chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI và khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư này. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo các báo cáo kinh doanh tích cực chưa thể giải đáp toàn bộ câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI.

Ở chiều ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông giảm 1,3%. Cổ phiếu AT&T lao dốc 6,5% dù doanh thu và lợi nhuận quý III vượt dự báo, trong bối cảnh thị trường lo ngại SpaceX có thể trở thành đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực viễn thông. T-Mobile giảm 2,5%, còn Verizon mất 2,2%.

Netflix cũng giảm 5,3% sau khi đưa ra dự báo lợi nhuận quý IV thấp hơn kỳ vọng. Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 1,6%.

Sau khi thị trường đóng cửa, cổ phiếu Meta tăng 3% trong giao dịch ngoài giờ. Tesla tăng thêm 1,6%, nối tiếp mức tăng 3,4% trong phiên chính thức, khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn.