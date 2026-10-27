Phố Wall khởi sắc nhờ hồ sơ IPO của Anthropic

Anthropic công bố hồ sơ IPO, cho thấy doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng cũng ghi nhận những khoản thua lỗ lớn do chi phí phát triển công nghệ.

Kế hoạch niêm yết được đưa ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đã trì hoãn IPO trên Phố Wall vì thị trường biến động, còn nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên 7.676 điểm; Nasdaq tăng 0,8%, đạt 26.169 điểm; Dow Jones tăng 0,3%, lên 52.361 điểm. Nhóm cổ phiếu bán dẫn và sản xuất chip, vốn được xem là những bên hưởng lợi lớn từ làn sóng AI, góp phần thúc đẩy thị trường.

Ngược chiều, cổ phiếu Meta giảm 1,9% sau khi công ty công bố kế hoạch huy động tới 95 tỷ USD vốn cổ phần để mở rộng hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và năng lực điện toán đám mây. Trong khi đó, cổ phiếu Tesla tăng 5,2%, lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng.

Tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi quyết định lãi suất của FED, các số liệu tăng trưởng và lạm phát, cùng báo cáo lợi nhuận của nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Alphabet, Microsoft và Amazon. Kết quả kinh doanh sẽ giúp thị trường đánh giá liệu chi tiêu lớn cho AI có mang lại tăng trưởng tương xứng hay không.