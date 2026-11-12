Phố Wall khởi sắc, cổ phiếu Nvidia phục hồi

Cổ phiếu Nvidia cũng hồi phục trong phiên chính thức, góp phần thúc đẩy đà tăng của các chỉ số, bất chấp lo ngại FED có thể tiếp tục tăng lãi suất.

Kết phiên, chỉ số Dow Jones tăng 254,60 điểm, tương đương 0,49%, lên 52.486,49 điểm. S&P 500 tăng 1,31%, đạt 7.619,38 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh nhất với 1,60%, lên 25.466,19 điểm. Đà tăng của Dow Jones đã bù đắp hoàn toàn mức giảm trong phiên trước đó.

Tâm điểm thị trường là CoreWeave, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu công ty tăng 24,71% sau khi công bố doanh thu quý III đạt 3,66 tỷ USD, cao hơn mức dự báo 3,55 tỷ USD của Phố Wall và tăng mạnh so với 1,37 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu đối với các dịch vụ đám mây tiếp tục tăng đã thúc đẩy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

CoreWeave đồng thời nâng dự báo doanh thu cả năm lên 13-13,3 tỷ USD, so với mức dự báo trước đó là 12,4-13,2 tỷ USD. Kết quả này củng cố kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của nhóm doanh nghiệp cung cấp hạ tầng phục vụ làn sóng đầu tư AI.

Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia tăng 2,92% trong phiên giao dịch chính thức, phục hồi một phần mức giảm gần 10% trong 2 phiên trước đó. Tuy nhiên, diễn biến sau giờ giao dịch lại đảo chiều khi cổ phiếu này giảm 8,16% sau những thông tin truyền thông về khả năng hội đồng quản trị xem xét thay đổi nhân sự lãnh đạo.

Các thông tin liên quan đến đời tư của CEO Jensen Huang và những cáo buộc được truyền thông đề cập cũng gây thêm sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Về kinh tế vĩ mô, kỳ vọng FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp chính sách tiếp theo đã tăng lên khoảng 90%, sau khi số liệu lạm phát Mỹ tháng 10 nóng hơn dự kiến, với mức tăng 0,4% so với tháng trước.

Ở một diễn biến khác, Hiệp hội Ngân hàng thế chấp Mỹ (MBA) cho biết số đơn xin vay thế chấp nhà tăng 6,2% trong tuần kết thúc ngày 6-11, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6. Trong đó, đơn xin tái cấp vốn tăng 4,5%, còn đơn vay mua nhà tăng 7,5%.

Lãi suất thế chấp giảm nhờ giá dầu đi xuống và dòng tiền chuyển sang trái phiếu Kho bạc Mỹ, góp phần thúc đẩy nhu cầu vay mua nhà.