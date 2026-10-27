Phố Wall khởi sắc, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, trong khi nhà đầu tư thận trọng trước các quyết định chính sách tiền tệ và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp

Công nghệ dẫn dắt đà phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10 (rạng sáng ngày 27/10 giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm khi nhà đầu tư đón nhận những tín hiệu tích cực từ nhóm cổ phiếu công nghệ, đồng thời chuẩn bị cho một tuần có nhiều sự kiện quan trọng đối với thị trường tài chính.

Các chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lên 7.676,77 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 146,42 điểm, tương đương 0,28%, lên 52.361,58 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 214,04 điểm, tương đương khoảng 0,82%, đóng cửa tại 26.169,38 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng 0,4%, lên 2.786,42 điểm.

Diễn biến trên cho thấy lực cầu đã quay trở lại, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Sau những phiên giao dịch biến động, các chỉ số chính của Phố Wall có cơ hội phục hồi khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan đến AI.

Chứng khoán Mỹ được hỗ trợ bởi sự khởi sắc của cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh thông tin Anthropic nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Cùng với đó, thị trường hướng sự quan tâm tới báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn trong những ngày tới.

Cổ phiếu Nvidia tăng 2,4%, góp phần hỗ trợ nhóm công nghệ. Tuy nhiên, diễn biến tích cực của thị trường không đồng nghĩa những lo ngại về lĩnh vực AI đã được giải tỏa hoàn toàn.

Trên thực tế, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến quy mô vốn mà các doanh nghiệp phải bỏ ra để phát triển hạ tầng AI, bao gồm trung tâm dữ liệu, chip xử lý và hệ thống điện toán. Khi mức đầu tư tăng nhanh, khả năng chuyển hóa dòng vốn này thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai trở thành yếu tố quan trọng quyết định định giá cổ phiếu.

AI tiếp tục là tâm điểm

Thông tin Anthropic chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tạo thêm sự chú ý đối với triển vọng thương mại hóa AI. Đây là lĩnh vực đang thu hút lượng vốn đầu tư lớn, đồng thời tạo ra kỳ vọng tăng trưởng cho các doanh nghiệp cung cấp chip, phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây.

Dù vậy, dòng tiền đầu tư vào AI cũng đặt ra những câu hỏi về tính bền vững của chu kỳ tăng trưởng hiện tại. Các doanh nghiệp công nghệ cần chứng minh rằng khoản chi cho hạ tầng và nghiên cứu có thể tạo ra hiệu quả kinh tế tương xứng, thay vì chỉ thúc đẩy doanh thu trong ngắn hạn.

Theo Reuters, Meta Platforms công bố kế hoạch huy động vốn quy mô lớn để phục vụ các khoản đầu tư liên quan đến AI. Động thái này cho thấy nhu cầu vốn của các tập đoàn công nghệ tiếp tục tăng, trong khi thị trường ngày càng chú ý đến cách thức tài trợ cho những dự án có chi phí rất cao.

Những diễn biến trên khiến thị trường đứng trước hai luồng tác động trái chiều. Một mặt, triển vọng phát triển AI mở ra dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn. Mặt khác, chi phí đầu tư lớn, nhu cầu huy động vốn và thời gian thu hồi vốn kéo dài có thể tạo áp lực lên lợi nhuận cũng như định giá cổ phiếu.

Vì vậy, đà tăng của Nasdaq trong phiên 26/10 cần được nhìn nhận trong bối cảnh dòng tiền đang tìm kiếm cơ hội ở nhóm công nghệ, nhưng vẫn có sự phân hóa về triển vọng kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

Tuần quyết định với thị trường

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, tâm điểm của giới đầu tư trong tuần này là cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed và báo cáo kết quả kinh doanh quý III của nhiều doanh nghiệp lớn.

hà đầu tư chờ đợi báo cáo từ Alphabet, Microsoft và Amazon để đánh giá triển vọng tăng trưởng của các dịch vụ điện toán đám mây cũng như hiệu quả kinh doanh từ những khoản đầu tư vào AI.

Kết quả kinh doanh của các tập đoàn này có ý nghĩa đáng kể bởi chúng không chỉ phản ánh tình hình hoạt động của từng doanh nghiệp, mà còn cung cấp thông tin về nhu cầu công nghệ, xu hướng chi tiêu của khách hàng và khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của toàn ngành.

Nếu doanh thu và triển vọng kinh doanh vượt kỳ vọng, nhóm cổ phiếu công nghệ có thể tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Ngược lại, những tín hiệu cho thấy chi phí tăng nhanh hơn doanh thu hoặc nhu cầu dịch vụ suy yếu có thể khiến nhà đầu tư đánh giá lại mức định giá hiện tại.

Về chính sách tiền tệ, thị trường dự kiến Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn theo dõi sát thông điệp của cơ quan này về triển vọng lạm phát và khả năng điều chỉnh chính sách trong những tháng tiếp theo.

Áp lực lạm phát chưa hoàn toàn biến mất, trong khi giá năng lượng vẫn ở mức cao do những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Đây là các yếu tố có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong phiên 26/10, giá dầu giảm đã góp phần cải thiện tâm lý thị trường. Tuy nhiên, theo Reuters, giá dầu vẫn ở mức cao do lo ngại về nguồn cung và những rủi ro đối với các tuyến vận chuyển năng lượng quốc tế.

Sự kết hợp giữa lạm phát, lãi suất và chi phí năng lượng tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với triển vọng thị trường chứng khoán. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến, chi phí vốn tăng có thể gây sức ép lên định giá cổ phiếu, đặc biệt đối với những doanh nghiệp công nghệ được kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 26/10 cho thấy Phố Wall đang lấy lại đà tăng nhờ nhóm công nghệ, nhưng xu hướng tiếp theo vẫn phụ thuộc vào các thông tin kinh tế và doanh nghiệp sắp được công bố. Trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn, thông điệp chính sách của Fed và diễn biến giá dầu sẽ là những biến số quan trọng quyết định khả năng duy trì đà phục hồi của thị trường.