Phố Wall khởi sắc, cổ phiếu AI dẫn sóng tăng điểm

Phố Wall tăng điểm trong phiên 21/10, khi cổ phiếu công nghệ và AI khởi sắc, trong khi triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tạo sự phân hóa trên thị trường

Công nghệ và AI dẫn dắt đà tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/10 (giờ Mỹ), cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều đi lên. Theo AP và Reuters, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 360,21 điểm, tương đương 0,69%, lên 52.856,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 44,60 điểm, tương đương 0,58%, lên 7.757,17 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 278,04 điểm, tương đương 1,05%, lên 26.702,86 điểm.

Đáng chú ý, Nasdaq tiếp tục vượt trội nhờ dòng tiền quay trở lại các cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp có liên quan đến AI. Diễn biến này cho thấy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quan trọng chi phối quyết định đầu tư, trong bối cảnh thị trường đang đánh giá lại khả năng chuyển hóa những khoản đầu tư khổng lồ vào AI thành lợi nhuận thực tế.

Cổ phiếu SpaceX tăng 7,8% sau khi doanh nghiệp công nghệ hàng không vũ trụ này công bố lợi nhuận quý đầu tiên kể từ khi trở thành công ty đại chúng. Kết quả tích cực đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái công nghệ và AI.

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk sau đó đề cập khả năng sáp nhập SpaceX với Tesla, cho rằng đây có thể là một ý tưởng tốt. Thông tin này góp phần thúc đẩy cổ phiếu Tesla tăng 3,4% trong phiên giao dịch chính thức.

Một điểm sáng khác đến từ Super Micro Computer, doanh nghiệp chuyên cung cấp máy chủ phục vụ các hệ thống AI. Cổ phiếu công ty tăng 9,6% sau khi đưa ra dự báo doanh thu quý tới và biên lợi nhuận khả quan hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Triển vọng kinh doanh của Super Micro Computer cũng hỗ trợ các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. Cổ phiếu Hewlett Packard Enterprise tăng 3,7%, trong khi Dell Technologies tăng 5,3%.

Theo Reuters, diễn biến tích cực của SpaceX và Super Micro Computer phần nào giải tỏa lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI, nhất là sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này trong tuần trước.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các báo cáo lợi nhuận tích cực mới chỉ cung cấp thêm bằng chứng hỗ trợ triển vọng ngành công nghệ, chứ chưa đủ để giải quyết toàn bộ câu hỏi về hiệu quả đầu tư AI. Khả năng duy trì đà tăng của nhóm cổ phiếu này sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp lớn tiếp theo.

Sắc đỏ tại viễn thông và dịch vụ truyền thông

Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm công nghệ, cổ phiếu dịch vụ truyền thông và một số doanh nghiệp viễn thông chịu sức ép đáng kể, khiến đà tăng của thị trường bị hạn chế.

Cổ phiếu Netflix giảm 5,3% sau khi doanh nghiệp đưa ra dự báo lợi nhuận quý IV thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến kết quả kinh doanh đã đạt được, mà còn đặc biệt chú ý đến triển vọng tăng trưởng trong những tháng tiếp theo.

Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng giảm 1,6%. Tính chung, chỉ số ngành dịch vụ truyền thông thuộc S&P 500 giảm 1,3%, trở thành nhóm gây sức ép đáng kể lên thị trường.

Trong lĩnh vực viễn thông, cổ phiếu AT&T giảm mạnh 6,5%, dù doanh nghiệp công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng. Cổ phiếu T-Mobile US giảm 2,5%, còn Verizon Communications mất 2,2%.

Theo Reuters, những lo ngại về khả năng SpaceX mở rộng hoạt động sang lĩnh vực viễn thông, kết hợp với thương vụ mua phổ tần gần đây, làm gia tăng quan ngại về áp lực cạnh tranh đối với các nhà mạng hiện hữu.

Diễn biến trái chiều giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền trên thị trường Mỹ đang phản ứng ngày càng rõ nét với triển vọng lợi nhuận của từng doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh tích cực có thể tạo động lực tăng giá, nhưng những dự báo kém khả quan vẫn nhanh chóng kích hoạt áp lực bán.

Động lực tăng điểm vẫn cần được kiểm chứng

Bên cạnh sự phân hóa giữa các nhóm ngành, diễn biến giao dịch cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng nhất định. Theo Reuters, tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt khoảng 16,11 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức bình quân 17,10 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Trên sàn New York, số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,37:1. Tại Nasdaq, số mã tăng cũng chiếm ưu thế, với tỷ lệ khoảng 1,3:1.

Dù vậy, số cổ phiếu lập đáy mới trong 52 tuần vẫn đáng chú ý. S&P 500 ghi nhận 26 mã lập đỉnh mới và 3 mã lập đáy mới, trong khi Nasdaq có 53 mã lập đỉnh mới nhưng cũng có tới 216 mã lập đáy mới. Điều này phản ánh sự phân hóa đáng kể giữa các cổ phiếu, ngay cả khi những chỉ số chính đồng loạt tăng điểm.

Tính từ đầu tuần đến hết phiên 21/10, S&P 500 tăng 1,3%, Dow Jones tăng 1,6%, còn Nasdaq tăng 2,2%. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, tăng 0,3% trong phiên, lên 2.781,02 điểm.

Nhìn chung, phiên tăng điểm ngày 21/10 cho thấy kết quả kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường chứng khoán Mỹ. Sự khởi sắc của SpaceX, Super Micro Computer và các cổ phiếu liên quan đến AI giúp cải thiện tâm lý sau giai đoạn biến động mạnh.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ, hiệu quả của dòng vốn đầu tư vào AI và sức ép cạnh tranh trong những lĩnh vực mới vẫn là các yếu tố cần theo dõi. Trong bối cảnh thị trường tiến gần các mức đỉnh được thiết lập trước đó, nhà đầu tư sẽ cần thêm bằng chứng từ mùa công bố kết quả kinh doanh để đánh giá liệu đà tăng hiện tại có đủ cơ sở duy trì trong những phiên tiếp theo hay không.