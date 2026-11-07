Phố Wall hồi phục sau phiên 'thứ 5 đen tối'

Tuy nhiên, những lo ngại về khả năng siết chặt quy định đối với ngành AI sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,31%, Nasdaq Composite tăng 1,1%, trong khi Dow Jones giảm 0,46%. Nhóm cổ phiếu công nghệ, dịch vụ truyền thông và công nghiệp dẫn dắt đà phục hồi. Dù vậy, cả 3 chỉ số chủ chốt đều ghi nhận mức giảm trong tuần sau phiên lao dốc mạnh trước đó.

Đáng chú ý, chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 4,2%, phục hồi sau khi trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4-2025. Cổ phiếu Nvidia tăng gần 3%, đảo chiều sau phiên giảm sâu nhất kể từ tháng 1-2025, thời điểm mô hình AI chi phí thấp DeepSeek của Trung Quốc xuất hiện và gây chấn động thị trường công nghệ toàn cầu.

Các nhà sản xuất chip lớn khác cũng đồng loạt tăng giá. Cổ phiếu AMD, Intel và Micron Technology tăng từ 5-11%. Trong khi đó, Tesla tăng 4% và SpaceX tăng gần 9%, sau những phiên chịu áp lực bán trong tuần.

Đợt phục hồi diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá lại tác động từ những thay đổi chính trị sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chiến thắng của đảng Dân chủ làm gia tăng lo ngại về khả năng chính quyền các bang và chính quyền liên bang áp dụng những quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động phát triển hạ tầng AI.

Tại Texas, Thống đốc đắc cử thuộc đảng Dân chủ Gina Hinojosa ngày 5-11 cho biết bang này sẽ ban hành các quy định mới nhằm bảo vệ cộng đồng địa phương trước tình trạng phát triển ồ ạt các trung tâm dữ liệu. Texas hiện là một trong những địa bàn tập trung nhiều trung tâm dữ liệu nhất nước Mỹ.

Theo ông Gerry Sparrow, Chủ tịch kiêm nhà quản lý danh mục đầu tư của Sparrow Capital Management, những bất ổn liên quan đến sự chuyển giao quyền kiểm soát chính trị từ đảng Cộng hòa sang đảng Dân chủ, không chỉ ở cấp liên bang mà cả cấp bang và địa phương, đang khiến nhà đầu tư phải điều chỉnh kỳ vọng.

Bên cạnh yếu tố chính sách, nhóm cổ phiếu AI vốn đã chịu áp lực từ những hoài nghi về hiệu quả đầu tư. Chi phí khổng lồ dành cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI có thể hạn chế lợi nhuận trong tương lai, làm gia tăng rủi ro đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang đặt cược vào làn sóng AI.

Trong khi Phố Wall phục hồi, nhiều thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu mất 1%.

Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật Bản và KOSPI của Hàn Quốc cùng giảm khoảng 6%. Với Nikkei 225, đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ cú sốc thuế quan Ngày giải phóng của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 4-2025.

Chỉ số MSCI All-World giảm 0,68%, trong khi chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) mất gần 3%.

Về kinh tế Mỹ, báo cáo việc làm mới công bố cho thấy khu vực phi nông nghiệp tạo thêm 165.000 việc làm, cao hơn dự báo. Tăng trưởng tiền lương hàng năm đạt 3,1%, không giảm xuống dưới 3% như kỳ vọng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,86%, trong khi đồng USD tăng giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt, trong đó tăng 0,52% so với yen Nhật.

Trên thị trường hàng hóa, dầu Brent chốt phiên ở mức 98,32 USD/thùng, tăng nhẹ 0,03%, trong bối cảnh xuất hiện kỳ vọng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể thúc đẩy Tổng thống Trump giảm căng thẳng trong cuộc chiến với Iran.