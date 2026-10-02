Phố Wall hồi phục, nhóm cổ phiếu AI tiếp tục nâng đỡ thị trường

Phố Wall phục hồi nhẹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, trong khi nhóm cổ phiếu AI tiếp tục nâng đỡ các chỉ số chính - Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu quý IV/2026 trong trạng thái giằng co mạnh. Các chỉ số chính có thời điểm chịu áp lực bán đáng kể khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt, nhưng đã phục hồi về cuối phiên sau khi lợi suất giảm khỏi mức đỉnh.

Theo AP và Reuters, S&P 500 tăng 14,91 điểm, tương đương 0,19%, lên 7.666,45 điểm, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp. Dow Jones tăng 20,51 điểm, tương đương 0,04%, lên 50.926,56 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm, tương đương 0,04%, lên 26.871,60 điểm. Chỉ số Russell 2000 tăng 0,3%.

Diễn biến trong phiên cho thấy trái phiếu tiếp tục là biến số lớn đối với Phố Wall. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên 5,34%, mức cao nhất kể từ năm 2002, trước khi hạ xuống khoảng 5,237% vào cuối phiên. Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng có thời điểm lên mức cao nhất kể từ năm 2002.

Đợt tăng lợi suất này diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu chịu sức ép sau khi giá năng lượng tăng, triển vọng tăng trưởng liên quan đến đầu tư trí tuệ nhân tạo được cải thiện và những lo ngại về lạm phát cũng như nhu cầu vay nợ của chính phủ.

Việc lợi suất giảm trở lại trong nửa cuối phiên đã giúp cổ phiếu phục hồi. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nhóm cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ, vốn thường chịu áp lực khi chi phí vốn tăng.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Micron Technology tăng khoảng 3% sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực và đưa ra dự báo doanh thu vượt kỳ vọng. Doanh nghiệp sản xuất chip nhớ cũng cho biết nhu cầu đang được cải thiện nhờ sự bùng nổ của AI và các trung tâm dữ liệu.

Động lực từ Micron lan sang nhiều cổ phiếu công nghệ khác. Nvidia tăng khoảng 1,1%, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng của S&P 500, trong khi Applied Materials tăng khoảng 3,5%.

Reuters cho biết Micron cũng công bố các cam kết khách hàng trị giá khoảng 32 tỷ USD theo những thỏa thuận cung ứng, qua đó củng cố kỳ vọng về nhu cầu bộ nhớ phục vụ AI.

Ngoài nhóm công nghệ, Accenture tăng 15,8% sau khi doanh nghiệp tư vấn và dịch vụ này công bố lợi nhuận quý vượt dự báo và ghi nhận tăng trưởng tại nhiều khu vực. Ở chiều ngược lại, McCormick giảm 4,9%, bất chấp lợi nhuận cao hơn kỳ vọng, do triển vọng doanh thu cả năm không đáp ứng dự báo của giới phân tích.

Dù các chỉ số Mỹ phục hồi, môi trường đầu tư vẫn chịu sức ép từ diễn biến trên thị trường trái phiếu và hàng hóa. Reuters cho biết giá dầu Brent tăng 4,37%, tương đương 4,28 USD/thùng, lên 102,31 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,71%, lên 92,87 USD/thùng.

Giá dầu tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và xuất hiện thông tin về việc Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực. Giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày cũng khiến nhà đầu tư thận trọng. Hoạt động sản xuất gần như không thay đổi trong tháng 9, trong khi giá đầu vào tăng, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát. Reuters dẫn lời Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất để kiềm chế nền kinh tế trong năm 2027, dù ông chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về việc liệu Fed có tăng lãi suất ngay trong tháng này hay không.

Sau phiên 1/10, tâm điểm của thị trường chuyển sang báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ dự kiến công bố ngày 2/10. Theo Reuters, giới kinh tế được khảo sát kỳ vọng nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 90.000 việc làm trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì quanh 4,1%.

Dữ liệu việc làm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Một thị trường lao động vẫn tương đối ổn định, kết hợp với áp lực giá cả và lợi suất trái phiếu cao, có thể khiến nhà đầu tư tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về đường đi của lãi suất.

Trong khi đó, AP cho biết tính từ đầu tuần, S&P 500 vẫn giảm khoảng 1%, Dow Jones giảm 1,7%, Nasdaq giảm 0,7% và Russell 2000 giảm 1,1%. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, các chỉ số vẫn duy trì mức tăng đáng kể, lần lượt khoảng 12%, 6%, 15,6% và 13,1%.

Như vậy, phiên 1/10 cho thấy Phố Wall chưa thoát khỏi sức ép từ lợi suất trái phiếu và lạm phát, nhưng dòng tiền vẫn tìm thấy điểm tựa ở nhóm công nghệ và AI. Khả năng duy trì đà phục hồi trong những phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu việc làm và tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Fed.