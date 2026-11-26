Nhà đầu tư Phố Wall thận trọng trước áp lực bán tháo cổ phiếu công nghệ và những bất định về triển vọng lãi suất của Fed - ảnh:AP

Phố Wall thu hẹp đà giảm nhờ lực bắt đáy

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11 (giờ Mỹ) trong trạng thái phân hóa, khi các chỉ số chủ chốt phục hồi đáng kể so với mức thấp nhất trong phiên. Lực mua bắt đáy xuất hiện sau đợt bán tháo mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu ngay trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Các chỉ số S&P 500 giảm 18,31 điểm, tương đương 0,3%, xuống 7.182,78 điểm. Nasdaq Composite mất 147,73 điểm, tương đương 0,6%, còn 23.585,80 điểm. Ngược lại, Dow Jones Industrial Average tăng 164,25 điểm, tương đương 0,3%, lên 50.182,95 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng 0,7%, đạt 2.704,06 điểm.

Điểm đáng chú ý là mức giảm của thị trường trong phiên đã được thu hẹp đáng kể. Trước đó, tâm lý bi quan bao trùm Phố Wall, khiến S&P 500 có thời điểm mất tới 3,2%. Theo Reuters, Nasdaq thậm chí từng giảm hơn 4% trong phiên khi làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến AI gia tăng.

Diễn biến đảo chiều một phần cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tận dụng mặt bằng giá thấp để giải ngân vào những cổ phiếu đã giảm sâu. Tuy nhiên, lực cầu này chưa đủ mạnh để đưa các chỉ số công nghệ trở lại sắc xanh, phản ánh sự thận trọng vẫn chi phối quyết định đầu tư.

Oliver Pursche, Phó chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn tại Wealthspire Advisors, nhận định nhà đầu tư đang có xu hướng mua vào khi giá cổ phiếu giảm. Theo ông, những đợt bán tháo trên diện rộng thường khiến cả những cổ phiếu có nền tảng tốt bị giảm theo, tạo ra cơ hội cho dòng tiền tìm kiếm mức giá hấp dẫn hơn.

Diễn biến phiên 25/11 cho thấy thị trường chưa hoàn toàn mất đi lực đỡ, nhưng sự phục hồi vẫn mang tính chọn lọc. Dòng tiền đang phân hóa giữa các nhóm ngành, trong khi nhóm công nghệ tiếp tục là tâm điểm của áp lực điều chỉnh.

Lo ngại AI, lạm phát và thuế quan tiếp tục phủ bóng thị trường

Nguyên nhân chính khiến nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực là những lo ngại ngày càng lớn về triển vọng đầu tư vào lĩnh vực AI. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại mức định giá của các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những công ty có liên quan trực tiếp đến hạ tầng và ứng dụng AI.

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục nằm trong tâm điểm bán tháo. Theo Reuters, cổ phiếu hãng sản xuất chip này giảm gần 4% trong phiên 25/11. Áp lực cũng lan sang các doanh nghiệp công nghệ lớn khác, trong đó Amazon và Alphabet chịu sức ép giảm giá. Diễn biến này khiến nhóm công nghệ trở thành lĩnh vực gây sức ép lớn nhất lên S&P 500.

Trước đó, thị trường từng có phiên phục hồi mạnh sau thông tin Jensen Huang được tái bổ nhiệm vào vị trí điều hành tại Nvidia. Tuy nhiên, hiệu ứng tích cực nhanh chóng suy yếu khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang triển vọng tăng trưởng của ngành AI, khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ này và nguy cơ định giá cổ phiếu đã vượt quá mức hợp lý.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, triển vọng lạm phát cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng. Các số liệu kinh tế mới của Mỹ cho thấy tăng trưởng GDP quý III mạnh hơn ước tính ban đầu, trong khi lạm phát tháng 10 tiếp tục tăng. Điều này làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới.

Reuters cho biết những dữ liệu kinh tế này đang khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn có thể gây bất lợi cho các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là nhóm công nghệ vốn nhạy cảm với chi phí vốn và mức chiết khấu dòng tiền tương lai.

Một yếu tố khác gây sức ép là căng thẳng thương mại. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến thúc đẩy các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trong quan hệ thương mại quốc tế. Giới đầu tư lo ngại các mức thuế mới có thể khiến chi phí nhập khẩu tăng, doanh nghiệp phải đối mặt với biên lợi nhuận thấp hơn và người tiêu dùng tiếp tục chịu áp lực giá cả.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,82%, từ mức 4,91% cuối phiên trước. Diễn biến này phần nào phản ánh nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư khi thị trường cổ phiếu biến động mạnh. Trái lại, một số nhóm ngành như nguyên vật liệu và bất động sản ghi nhận diễn biến tích cực hơn, góp phần hạn chế mức giảm chung của thị trường.

Đáng chú ý, phiên giao dịch 25/11 diễn ra ngay trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ. Thanh khoản thị trường thấp hơn mức bình quân, khi nhiều nhà đầu tư hạn chế giao dịch trước kỳ nghỉ. Sở Giao dịch chứng khoán Mỹ đóng cửa trong ngày 26/11 và dự kiến giao dịch rút ngắn trong ngày 27/11.

Tính từ đầu tuần, cả bốn chỉ số chủ chốt vẫn duy trì mức tăng đáng kể. S&P 500 tăng 3,9%, Dow Jones tăng 4,2%, Nasdaq tăng 4,3% và Russell 2000 tăng 4,7%. Tuy nhiên, xét từ đầu năm, Russell 2000 vẫn dẫn đầu với mức tăng 9%, trong khi Nasdaq chỉ tăng 1,5%.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 25/11 cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn trước những thay đổi trong kỳ vọng lãi suất, chính sách thương mại và triển vọng lợi nhuận của ngành công nghệ. Lực bắt đáy đã giúp Phố Wall tránh một phiên lao dốc, nhưng chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi bền vững.

Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp dẫn dắt làn sóng AI, cùng những dữ liệu lạm phát tiếp theo sẽ tiếp tục quyết định hướng đi của thị trường. Nhà đầu tư nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái thận trọng, chờ thêm tín hiệu rõ ràng trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.