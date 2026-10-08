Phố Wall hạ nhiệt, lợi suất và giá dầu gây sức ép

Phố Wall điều chỉnh sau chuỗi tăng, khi lợi suất trái phiếu và giá dầu cùng đi lên, gia tăng sức ép lên tâm lý nhà đầu tư - Ảnh: ST

Thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm trong phiên giao dịch ngày 7/10 (rạng sáng ngày 8/10 giờ Việt Nam), chấm dứt chuỗi tăng kéo dài nhiều phiên trước đó. Áp lực chủ yếu đến từ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại lạm phát có thể kéo dài khi giá năng lượng tăng cao.

Theo AP, chỉ số S&P 500 giảm 17,16 điểm, tương đương 0,2%, xuống 7.801,77 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 341,41 điểm, tương đương 0,7%, xuống 51.179,87 điểm. Nasdaq Composite giảm 61,20 điểm, tương đương 0,2%, xuống 27.538,69 điểm. Như vậy, S&P 500 và Dow Jones cùng chấm dứt chuỗi tăng 4 phiên, trong khi Nasdaq ghi nhận phiên giảm đầu tiên sau 6 phiên tăng liên tiếp.

Đáng chú ý, diễn biến giảm của Phố Wall diễn ra chỉ một ngày sau khi S&P 500 và Nasdaq cùng xác lập mức đóng cửa kỷ lục mới. Điều này cho thấy thị trường bắt đầu xuất hiện hoạt động chốt lời khi định giá cổ phiếu ở vùng cao, trong khi các yếu tố vĩ mô ngày càng tạo sức ép lớn hơn.

Tâm điểm của phiên giao dịch là thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 5,36%, từ mức 5,27% cuối phiên trước và tiến gần mức cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất sau đó hạ nhiệt về 5,28% sau khi Bộ Tài chính Mỹ bán thành công 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Reuters cho biết lợi suất các trái phiếu kỳ hạn dài tiếp tục tăng, trong đó lợi suất trái phiếu 30 năm chạm mức cao nhất trong 24 năm. Đà tăng của lợi suất phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về lạm phát và quy mô nợ công, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu.

Lợi suất cao cũng tác động trực tiếp tới chi phí vốn của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu nhà ở chịu sức ép rõ rệt khi lãi suất thế chấp cố định 30 năm tăng lên gần mức cao nhất trong khoảng ba năm. Chỉ số nhóm nhà ở giảm 2,3%, trong khi cổ phiếu các doanh nghiệp xây dựng nhà giảm 2,9%.

Một yếu tố khác khiến thị trường thận trọng là giá dầu. Giá dầu Brent có thời điểm vượt 102 USD/thùng trước khi hạ nhiệt và đóng cửa ở 100,20 USD/thùng, giảm 0,4%. Dù đã thấp hơn đáng kể so với mức gần 110 USD/thùng hồi tháng trước, giá dầu vẫn cao hơn nhiều so với khoảng 72 USD/thùng trước khi xung đột tại Iran bắt đầu tác động mạnh tới nguồn cung.

Reuters nhận định những lo ngại liên quan nguồn cung dầu do chiến sự tại Iran đang làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn dự kiến. Sự kết hợp giữa giá năng lượng cao, lợi suất trái phiếu tăng và nợ chính phủ, doanh nghiệp gia tăng đang tạo sức ép đồng thời lên nhiều loại tài sản.

Tuy nhiên, đà giảm của thị trường phần nào được hạn chế sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các thành viên ủng hộ việc đẩy nhanh giải phóng dầu từ các kho dự trữ, đặc biệt ưu tiên nguồn cung diesel. Thông tin này giúp giá dầu hạ nhiệt trong phiên và giảm bớt áp lực lên thị trường chứng khoán.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng là tâm điểm chú ý. Theo Reuters, các quan chức Fed có những quan điểm khác nhau về lý do cần tăng lãi suất tại cuộc họp vừa qua. Một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để ngăn cú sốc giá năng lượng lan rộng, trong khi những người khác tập trung vào nguy cơ lạm phát do nhu cầu.

Thị trường hiện giảm đáng kể kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng 10. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 chỉ còn khoảng 17,2%, giảm mạnh so với 37,6% một tuần trước.

Diễn biến này giúp thị trường tránh được một đợt bán tháo mạnh, song cũng cho thấy nhà đầu tư đang phải cân bằng giữa hai lực kéo: kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng và nguy cơ chi phí vốn duy trì ở mức cao.

Trong phiên 7/10, nhóm cổ phiếu bán dẫn giảm khoảng 1,2%, dù nhóm này đã tăng hơn 80% từ đầu năm nhờ kỳ vọng vào nhu cầu liên quan trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu SpaceX giảm 2,5% sau thông tin công ty của tỷ phú Elon Musk đang tìm kiếm khoảng 40 tỷ USD vốn để tài trợ cho việc mua chip Nvidia.

Trong khi đó, cổ phiếu Constellation Brands tăng 2,4% sau khi công bố lợi nhuận quý vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận cả năm với mức trung bình thấp hơn dự báo của giới phân tích đã hạn chế đà tăng của cổ phiếu.

Đáng chú ý, độ rộng thị trường cho thấy áp lực bán tương đối rõ. Trên sàn New York, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 3,34:1; còn trên Nasdaq, tỷ lệ này là 2,37:1. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 16,21 tỷ cổ phiếu,