Phố Wall giằng co khi lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng

Phố Wall giằng co trong phiên 24/9 khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng - ảnh: ST

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên 24/9 trong trạng thái phân hóa, sau một ngày giao dịch liên tục đảo chiều giữa tăng và giảm. Áp lực từ thị trường trái phiếu và giá dầu tăng trở lại khiến nhà đầu tư thận trọng, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ.

Theo Associated Press (AP), chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, giảm chưa tới 0,1% sau nhiều lần đảo chiều trong phiên. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 161 điểm, tương đương 0,3%, trong khi Nasdaq Composite tăng chưa tới 0,1%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự quan tâm đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng đồng thuận trên toàn thị trường.

Reuters ghi nhận S&P 500 giảm 0,02%, Nasdaq tăng 0,01% và Dow Jones giảm 0,31%. Như vậy, các chỉ số chính hầu như không thay đổi đáng kể về mặt điểm số, nhưng bên dưới bề mặt thị trường vẫn diễn ra sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành. Microsoft chịu áp lực trong khi Meta Platforms tăng giá, tạo ra sự đối trọng nhất định trong nhóm công nghệ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất chi phối diễn biến Phố Wall là lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Theo AP, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,20%, từ mức 5,11% cuối phiên trước. Đây là vùng lợi suất cao nhất kể từ năm 2007.

Lợi suất trái phiếu tăng khiến chi phí vốn của doanh nghiệp cao hơn, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu, đặc biệt là những doanh nghiệp có định giá cao và phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. AP cho rằng nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), vốn đã tăng mạnh trong nhiều năm qua, có thể chịu sức ép lớn hơn khi lợi suất tăng. Nvidia giảm 0,4% và là một trong những cổ phiếu gây sức ép đáng kể lên S&P 500.

Diễn biến lợi suất cũng phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ. Reuters cho biết Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) John Williams nhận định một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay là điều có thể xảy ra. Những phát tín hiệu theo hướng thắt chặt khiến nhà đầu tư tiếp tục phải điều chỉnh kỳ vọng về đường đi của lãi suất trong những tháng cuối năm.

Điều đáng chú ý là thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn đứng gần vùng đỉnh lịch sử, dù lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã quay trở lại mức cao. Đây là sự giằng co giữa hai lực tác động: một bên là lợi nhuận doanh nghiệp và kỳ vọng tăng trưởng AI, bên còn lại là mặt bằng lãi suất và chi phí vốn cao hơn.

Bên cạnh trái phiếu, dầu thô tiếp tục là biến số quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư. Giá dầu Brent trong phiên 24/9 có thời điểm biến động rất mạnh, từ khoảng 102 USD xuống gần 99 USD/thùng chỉ trong thời gian ngắn trước khi phục hồi.

Kết phiên, dầu Brent tăng 2,1%, lên 100,22 USD/thùng. Mức giá này một lần nữa vượt ngưỡng 100 USD, làm gia tăng lo ngại về tác động của chi phí năng lượng đối với lạm phát.

Giá dầu cao không chỉ tác động trực tiếp tới nhóm cổ phiếu năng lượng mà còn tạo sức ép lên triển vọng lạm phát. Nếu chi phí năng lượng duy trì ở mức cao, dư địa để Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ bị hạn chế, trong khi khả năng duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn có thể ảnh hưởng đến định giá cổ phiếu.

Reuters cho rằng những bất ổn liên quan tới xung đột tại Trung Đông đã thúc đẩy giá dầu và lợi suất trái phiếu, qua đó tạo sức ép lên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan tới cuộc xung đột Mỹ - Iran và khả năng ảnh hưởng tới nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường chung gần như đi ngang, nhóm công nghệ tiếp tục cho thấy sức chống chịu tương đối tốt. Nasdaq tăng nhẹ, trong khi Meta Platforms đi lên nhờ sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các sản phẩm và chiến lược AI mới.

Tuy nhiên, diễn biến không đồng nhất giữa các cổ phiếu công nghệ cho thấy dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn. Trước đó, Nasdaq vừa thiết lập mức đóng cửa kỷ lục nhờ nhóm cổ phiếu chip và AI, trong khi S&P 500 cũng tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Điều này khiến định giá trở thành vấn đề được thị trường đặc biệt quan tâm khi lợi suất trái phiếu tăng.

Ở chiều ngược lại, Oracle giảm sau thông tin liên quan đến một thông báo bất khả kháng, trong khi Blue Owl cũng chịu áp lực. Những diễn biến riêng lẻ này cho thấy thị trường vẫn phản ứng mạnh với các thông tin doanh nghiệp bên cạnh những yếu tố vĩ mô.

Nhìn chung, phiên 24/9 cho thấy Phố Wall đang bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn. Các chỉ số chính chưa xuất hiện biến động quá lớn, nhưng sự kết hợp giữa lợi suất trái phiếu trên 5%, giá dầu quanh 100 USD/thùng và kỳ vọng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang khiến biên độ an toàn của thị trường thu hẹp.

Trong ngắn hạn, diễn biến lợi suất trái phiếu và giá dầu nhiều khả năng tiếp tục là hai biến số quan trọng đối với chứng khoán Mỹ. Cùng với đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi các phát biểu mới từ quan chức Fed, diễn biến xung đột tại Trung Đông và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý III. Những yếu tố này sẽ quyết định liệu thị trường có thể tiếp tục duy trì quanh vùng đỉnh hay phải đối mặt với những nhịp điều chỉnh mạnh hơn trong thời gian tới.