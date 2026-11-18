Những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các tranh cãi xoay quanh Nvidia, khiến tâm lý thị trường thêm bất ổn.

Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 859,71 điểm, tương đương 1,67%, xuống 50.748,46 điểm. S&P 500 mất 75,96 điểm, tương đương 1,02%, còn 7.341,23 điểm. Nasdaq Composite giảm 180,42 điểm, tương đương 0,74%, xuống 24.329,34 điểm.

Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của cả S&P 500 và Nasdaq, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 9.

Theo các chuyên gia, đà bán tháo đã lan rộng ra toàn thị trường, không chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu AI. Cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đi xuống, phản ánh tâm lý bất an của nhà đầu tư trước hàng loạt yếu tố bất định.

Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang, thị trường còn lo ngại các tập đoàn công nghệ lớn chưa thu được lợi nhuận tương xứng với khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng AI. Sự phản đối của cộng đồng đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn cũng tạo thêm sức ép.

Giới đầu tư đặc biệt chú ý đến báo cáo tài chính Nvidia, dự kiến công bố sau khi thị trường đóng cửa. Trước đó, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của hãng tăng 90,4% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu đạt khoảng 109,11 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu Nvidia vẫn kết phiên trong sắc đỏ.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX), từng tăng tới 106% từ đầu năm vào tháng 6, nay chỉ còn mức tăng khoảng 34%.

Đợt IPO của Anthropic, dự kiến diễn ra ngày 18-11, cũng thu hút sự chú ý lớn. Công ty AI này đặt mục tiêu huy động tới 1.400 tỷ USD, theo thông tin được công bố.

Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ vẫn có nền tảng tăng trưởng vững, nhưng sản lượng công nghiệp suy yếu, giá nhập khẩu tăng do chi phí dầu mỏ leo thang và niềm tin của các nhà xây dựng nhà ở giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4-2012.

Ở diễn biến chính sách tiền tệ, thị trường đang đặt cược với xác suất 95,4% FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 12. Biên bản cuộc họp tháng 10 của FED, dự kiến công bố ngày 18-11, được kỳ vọng hé lộ thêm định hướng điều hành lãi suất trong thời gian tới.