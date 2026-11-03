Phố Wall giảm điểm trước thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi lùi 1,1% xuống 25.164,32 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,5% xuống 7.541,40 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones ngược dòng nhích 0,4% lên 51.983,98 điểm.

Trái ngược với bức tranh ảm đạm tại Mỹ, sắc xanh bao trùm các sàn giao dịch lớn tại châu Âu. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 1,0% lên 8.047,69 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tiến 0,6% lên 25.981,09 điểm, còn chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,3% lên 10.761,33 điểm.

Phiên này, tâm lý nhà đầu tư Phố Wall tiếp tục bị đè nặng bởi những hoài nghi về hiệu quả sinh lời từ các khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI). Chính nỗi lo này đã đẩy cổ phiếu Apple giảm 1,8% ngay trước giờ công bố báo cáo tài chính. Bất an cũng càng gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, nơi làn sóng phản đối xây dựng các trung tâm dữ liệu AI đang trở thành chủ đề tranh luận chính trị gay gắt.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu năng lượng cũng đồng loạt đi xuống do giá dầu thô lao dốc tới hơn 7% trước những tín hiệu nối lại đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa eo biển Hormuz.

Các chuyên gia từ công ty dịch vụ tài chính Again Capital mô tả tâm lý thị trường đang trải qua một sự thay đổi dữ dội. Nhà đầu tư đã chuyển từ dự kiến về một đợt tấn công quy mô lớn sau cuộc bầu cử tại Mỹ sang khả năng đạt được một bước đột phá. Song Again Capital lưu ý nếu kịch bản hòa bình này không thành hiện thực, giá dầu sẽ ngay lập tức tăng trở lại./.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 2/11, chỉ số VN-Index giảm 30,90 điểm, hay 1,77%, xuống 1.710,72 điểm, và chỉ số HNX-Index để mất 2,19 điểm, hay 0,87%, xuống 250,55 điểm.