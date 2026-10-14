Phố Wall giảm điểm trước báo cáo lợi nhuận ngân hàng

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,02%, xuống 7.805 điểm. Nasdaq mất 0,2%, còn 27.204 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,4%, xuống 51.670 điểm.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục chịu áp lực, với chỉ số PHLX Semiconductor giảm 0,2%, đánh dấu phiên đi xuống thứ năm liên tiếp. Micron Technology mất 3,6%, còn Applied Materials giảm gần 7%. Ngược lại, Broadcom tăng 0,7%.

Diễn biến này nối tiếp những lo ngại về dòng vốn đổ vào lĩnh vực bán dẫn. Hôm 13-10, CEO Broadcom Hock Tan đã ví một phần dòng tiền đầu tư vào ngành này như hoạt động đánh bạc tại sòng bạc.

Cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến kém tích cực dù một số nhà băng công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng. Citigroup giảm 5,6%, còn Goldman Sachs mất 0,2%. Wells Fargo giảm 3,1% sau khi thu nhập lãi thuần không đạt dự báo, trong khi JPMorgan Chase giảm 0,9% sau kết quả lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Ở chiều ngược lại, Apple tăng 0,1%, lên 341,27 USD/cổ phiếu, sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên là 348,15 USD. Vốn hóa thị trường của hãng đạt khoảng 4.980 tỷ USD.

Theo dữ liệu của LSEG, giới phân tích dự báo lợi nhuận quý III của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 tăng hơn 30%, chủ yếu nhờ các công ty công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14-10, yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất tiếp theo của FED.

Lo ngại về lạm phát, giá dầu cao, lợi suất trái phiếu tăng và xung đột Mỹ - Iran tiếp tục là những yếu tố chi phối thị trường.