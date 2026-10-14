Phố Wall giảm điểm khi cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực đi xuống

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch 13/10, khi cổ phiếu ngành bán dẫn tiếp tục đi xuống, trong khi nhà đầu tư đánh giá kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn và chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,02%, xuống 7.805,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,15%, xuống 27.204,38 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 0,35%, còn 51.670,10 điểm.

Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm bán dẫn, tiếp tục chịu sức ép giảm sau khi ông Hock Tan, Giám đốc điều hành (CEO) của Broadcom, ví một phần dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) với hoạt động đánh bạc tại sòng bạc. Những lo ngại về cạnh tranh cũng gia tăng sau thông tin công ty sản xuất chip nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) đạt tiến bộ về công nghệ, có thể giúp tăng mật độ lưu trữ của chip nhớ.

Chỉ số bán dẫn PHLX giảm 0,23%, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp. Trong phiên, cổ phiếu Micron Technology mất 3,6%, Applied Materials giảm gần 7%, trong khi Broadcom tăng 0,7%. Tính chung 5 phiên gần nhất, chỉ số PHLX đã mất hơn 8%, dù vẫn tăng hơn 70% từ đầu năm đến nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo về nguy cơ điều chỉnh trên thị trường AI trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu. Theo định chế tài chính này, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy năng lực AI có thể được phát triển với mức đầu tư thấp hơn, hoặc lợi ích kinh tế mà công nghệ này mang lại có thể không lớn như kỳ vọng. Những yếu tố đó làm gia tăng rủi ro đối với làn sóng đầu tư vào chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn tại Mỹ mang lại một số điểm tựa cho thị trường, dù diễn biến cổ phiếu không đồng nhất. Citigroup và Goldman Sachs đều công bố lợi nhuận vượt dự báo, nhưng cổ phiếu hai ngân hàng lần lượt giảm 5,6% và 0,2%. Wells Fargo mất 3,1% sau khi thu nhập lãi ròng thấp hơn kỳ vọng, còn JPMorgan Chase giảm 0,9% sau khi lợi nhuận không đạt dự báo của giới phân tích.

Dù vậy, bốn ngân hàng lớn của Mỹ, trong đó có JPMorgan Chase, ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ vẫn tương đối vững. Giám đốc tài chính JPMorgan Chase Jeremy Barnum nhận định chi tiêu tiêu dùng vẫn khá mạnh và chất lượng tín dụng của người vay tương đối bền bỉ, bất chấp áp lực lạm phát kéo dài.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/10 (giờ địa phương), do đây là một trong những căn cứ quan trọng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra quyết định về lãi suất. Theo ông Peter Cardillo, chuyên gia của Spartan Capital Securities, nếu lạm phát tăng tốc rõ rệt, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng trở lại, gây thêm sức ép lên thị trường cổ phiếu.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, chỉ số VN - Index giảm 1,56 điểm (0,09%) xuống 1.719,42 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,44 điểm (0,17%) xuống 264,25 điểm.