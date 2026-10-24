Phố Wall giảm điểm, giá dầu lập đỉnh gây sức ép

Phố Wall khép lại phiên 23/10 trong sắc đỏ khi giá dầu tăng mạnh, lợi suất trái phiếu đi lên và những lo ngại về hiệu quả đầu tư cổ phiếu AI gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư - Ảnh: AP

Kết thúc phiên giao dịch, các chỉ số S&P 500 giảm 39,75 điểm, tương đương 0,5%, xuống 7.623,68 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 652,82 điểm, tương đương 1,2%, còn 52.215,16 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 53,52 điểm, tương đương 0,2%, xuống 25.955,34 điểm. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, giảm 8,13 điểm, tương đương 0,3%, xuống 2.775,90 điểm.

Giá dầu tăng mạnh, lợi suất trái phiếu đi lên

Một trong những yếu tố gây sức ép đáng kể lên thị trường trong phiên cuối tuần là đà tăng của giá dầu thế giới.

Theo AP, giá dầu Brent tăng 3,1%, vượt 116 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2022. Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giá năng lượng tăng mạnh có thể khiến chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng tại Mỹ tiếp tục chịu áp lực. Nếu tình trạng này kéo dài, tiến trình hạ nhiệt lạm phát có nguy cơ chậm lại, qua đó làm phức tạp thêm bài toán điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Đối với thị trường cổ phiếu, đây là yếu tố bất lợi bởi lạm phát dai dẳng có thể hạn chế dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao cũng làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp, đồng thời khiến trái phiếu và các tài sản có thu nhập cố định trở nên hấp dẫn hơn tương đối so với cổ phiếu.

Cùng với giá dầu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,99%. Diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lên định giá cổ phiếu, nhất là những doanh nghiệp tăng trưởng có giá trị phụ thuộc lớn vào dòng tiền dự kiến trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư phải cân nhắc đồng thời nhiều rủi ro: giá năng lượng tăng, lạm phát khó giảm nhanh và chi phí tài chính có thể duy trì ở mức cao. Đây cũng là lý do thị trường chưa thể lấy lại trạng thái ổn định, dù một số nhóm cổ phiếu đã xuất hiện lực cầu sau đợt bán tháo trước đó.

Trái ngược với diễn biến suy yếu của phần lớn thị trường, cổ phiếu năng lượng trở thành điểm sáng trong phiên cuối tuần.

Theo Reuters, chỉ số ngành năng lượng thuộc S&P 500 tăng 2,5%, lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông.

Giá dầu cao có thể cải thiện triển vọng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác, dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào cơ cấu hoạt động, chi phí sản xuất và khả năng duy trì giá năng lượng ở mức cao.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm xuất hiện tại nhiều nhóm ngành, trong đó các cổ phiếu hàng tiêu dùng không thiết yếu, hàng tiêu dùng thiết yếu và tài chính chịu sức ép đáng kể. Điều này cho thấy những lo ngại về chi phí đầu vào và triển vọng kinh tế đang lan rộng ra ngoài phạm vi cổ phiếu công nghệ.

Một diễn biến đáng chú ý khác là cổ phiếu AT&T và T-Mobile đều giảm gần 8% sau thông tin SpaceX tìm kiếm hàng nghìn vị trí đặt trạm phát sóng cho một nhà mạng không dây thứ tư. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh trong ngành viễn thông Mỹ.

Nhà đầu tư hướng sự chú ý tới Fed và mùa báo cáo lợi nhuận

Bên cạnh những biến động về giá dầu và cổ phiếu công nghệ, thị trường đang hướng sự chú ý tới tuần giao dịch tiếp theo, khi nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ công bố kết quả kinh doanh và Fed đưa ra quyết định chính sách tiền tệ.

Theo Reuters, khoảng một phần ba số doanh nghiệp thuộc S&P 500 dự kiến công bố báo cáo tài chính trong tuần tới. Trong số đó có những tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Microsoft và Amazon. Triển vọng chi tiêu vốn của các doanh nghiệp này sẽ là thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức bền của làn sóng đầu tư AI.

Thị trường cũng chờ đợi thông điệp từ Fed về triển vọng lãi suất. Giới đầu tư quan tâm không chỉ tới quyết định tại cuộc họp sắp tới mà còn tới những tín hiệu về khả năng điều chỉnh chính sách trong tháng 12, trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Xét cả tuần, S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq Composite mất 0,7%, trong khi Dow Jones tăng 0,4% và Russell 2000 tăng 2%. Sự khác biệt giữa các chỉ số cho thấy dòng tiền vẫn có xu hướng dịch chuyển giữa các nhóm cổ phiếu thay vì rút khỏi thị trường một cách đồng loạt.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá dầu, lợi suất trái phiếu và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ tiếp tục quyết định xu hướng Phố Wall. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp duy trì tích cực và chi phí đầu tư AI được kiểm soát, thị trường có thể tìm lại động lực phục hồi. Ngược lại, áp lực lạm phát cùng những nghi ngại về hiệu quả đầu tư công nghệ có thể khiến biến động gia tăng.

Phiên giảm điểm ngày 23/10 vì vậy cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn đòi hỏi sự chọn lọc cao hơn. Nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận mà còn chú trọng khả năng chuyển hóa đầu tư thành dòng tiền thực tế, trong bối cảnh môi trường lãi suất và địa chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.