Phố Wall dự báo giá vàng khó bật lên sau nhịp giảm sâu

Giá vàng thế giới vừa kết thúc một tuần giảm mạnh, và phần lớn giới phân tích Phố Wall không kỳ vọng kim loại quý sớm lấy lại đà tăng trong tuần 26-30/10.

Vàng xuống dưới 4.000 USD, giới chuyên gia bi quan hơn

Giá vàng chịu sức ép từ nhiều phía trong tuần qua. Giá dầu tăng, lo ngại lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ cũng kích hoạt làn sóng thanh lý tài sản, kéo giá vàng xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo khảo sát hằng tuần mới nhất của Kitco News, tâm lý bi quan đang gia tăng trong giới phân tích. Trong 17 chuyên gia Phố Wall tham gia, chỉ 4 người (24%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 7 người (41%) cho rằng vàng giảm tiếp, còn 6 người (35%) không xác định được xu hướng hoặc dự báo đi ngang.

Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn. Trong 161 người tham gia khảo sát trực tuyến, 67 người dự báo vàng tăng, 41 người cho rằng giá giảm tiếp và 53 người dự báo thị trường đi ngang.

Giá vàng giảm sâu. Ảnh minh họa

Các chuyên gia nói gì?

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng các tín hiệu kỹ thuật vẫn yếu. Các chỉ báo động lượng chưa cải thiện, trong khi đường trung bình động 5 ngày và 20 ngày đều đi xuống. Theo ông, vùng kháng cự gần nhất của vàng nằm ở 4.065-4.075 USD/ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, giữ quan điểm trung lập. Ông cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động hai chiều, nhưng vẫn kỳ vọng mốc 4.000 USD được giữ vững hoặc giá chỉ giảm nhẹ.

Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, dự báo vàng tăng. Theo ông, giá vàng đến nay vẫn trụ được quanh ngưỡng 4.000 USD, và dù thị trường cần thêm thời gian để đảo chiều, mốc này vẫn có cơ sở trở thành vùng hỗ trợ quan trọng. Ông cho rằng rủi ro lớn nhất là những biến động bất thường của kinh tế Mỹ có thể kích hoạt làn sóng né tránh rủi ro trên diện rộng, nhưng ngay cả khi đó, ông vẫn thiên về chiến lược tích lũy vàng dài hạn.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng thanh khoản suy yếu đang khuếch đại biến động giá vàng. Bên cạnh áp lực từ lãi suất cao, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và cuộc họp sắp tới của Fed khiến giới giao dịch thận trọng, nhiều người chọn đứng ngoài thị trường. Theo ông, mức độ bất định hiện quá lớn nên việc đặt cược vào xu hướng giá vàng trở nên rủi ro.

Các cuộc họp chính sách tiền tệ sẽ là tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu trong tuần này. Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều dự kiến công bố quyết định lãi suất. Cuộc họp của Fed dự kiến diễn ra ngày 27-28/10.

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