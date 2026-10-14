Phố Wall chững lại, 'nín thở' chờ dữ liệu lạm phát

Chứng khoán Mỹ, nhóm công nghệ trượt dốc, lợi nhuận ngân hàng phân hóa

Sau những chuỗi ngày thăng hoa liên tiếp thiết lập kỷ lục, dòng tiền trên thị trường chứng khoán Mỹ đã cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch 13/10, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 1,79 điểm (chưa tới 0,1%), lùi về mốc 7.805,45 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 180,45 điểm (tương đương 0,3%), đóng cửa ở mức 51.670,10 điểm. Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng trượt 41,52 điểm (0,2%), chốt phiên tại 27.204,38 điểm. Chỉ số Russell 2000 đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ ghi nhận mức giảm sâu nhất trong số các hàn thử biểu chính khi để mất 11,11 điểm (0,4%) xuống còn 2.783,37 điểm.

Dù mức giảm trên bình diện chỉ số chung là khá khiêm tốn, thị trường lại chứng kiến sự rung lắc mạnh mẽ ở các nhóm cổ phiếu bên trong. Tuy nhiên, nếu nhìn lại bức tranh tổng thể từ đầu năm, giới đầu tư vẫn có cơ sở để lạc quan. Tính đến thời điểm hiện tại của năm, chỉ số S&P 500 vẫn đang giữ vững mức tăng 14%, tương đương 959,95 điểm. Dow Jones ghi nhận mức tăng 7,5%, Nasdaq thăng hoa tới 17% và Russell 2000 cũng bỏ túi mức sinh lời 12,1%. Theo AP, mức định giá cao ngất ngưởng hiện tại đòi hỏi các doanh nghiệp Mỹ phải công bố những con số lợi nhuận thực sự xuất sắc nhằm biện minh cho đà tăng giá cổ phiếu, đặc biệt là trong bối cảnh Phố Wall vẫn đang lo ngại về tình trạng lạm phát, áp lực từ thị trường trái phiếu và cuộc chiến với Iran.

Tâm điểm của phiên 13/10 hướng về đợt công bố kết quả kinh doanh mùa hè của các tập đoàn tài chính khổng lồ. Các số liệu lợi nhuận đợt đầu nhìn chung vượt kỳ vọng của giới phân tích nhưng lại triệt tiêu lẫn nhau về mặt tác động lên thị trường chung.

Theo hãng tin Reuters, cổ phiếu của JPMorgan Chase đã chịu áp lực giảm sau khi ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận hàng quý không đạt kỳ vọng của giới phân tích lần đầu tiên trong vòng gần ba năm qua. Ngược lại, đối thủ Goldman Sachs lại mang đến tin vui khi báo cáo lợi nhuận vượt dự báo, chủ yếu nhờ vào doanh thu mạnh mẽ từ mảng giao dịch cổ phiếu và các thương vụ mua bán sáp nhập. Dù vậy, thị giá cổ phiếu Goldman Sachs cũng liên tục đảo chiều giữa sắc xanh và sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch, phản ánh sự giằng co trong tâm lý của giới đầu tư trước bức tranh kinh tế vĩ mô phức tạp. Nhìn chung, các định chế tài chính lớn tại Phố Wall đang phải đối mặt với một quý kinh doanh đầy biến động do ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh đang diễn ra, nỗi lo lạm phát kéo dài và các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Xét theo các nhóm ngành, thị trường ghi nhận sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu năng lượng và các công ty xây dựng nhà ở. Lĩnh vực xây dựng được hỗ trợ đắc lực bởi các dữ liệu tích cực về thị trường nhà đất mới công bố.

Tuy nhiên, đà tăng này không đủ để vực dậy toàn thị trường khi nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các công ty sản xuất bán dẫn (chip), tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm và nới rộng đà giảm từ phiên thứ Hai trước đó. Hãng tin Reuters cho biết làn sóng bán tháo cổ phiếu AI một phần xuất phát từ những lo ngại mới của thị trường xoay quanh khả năng các mô hình AI có thể tự sao chép trên các thiết bị thông minh. Bên cạnh đó, cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe và các hãng hàng không thương mại cũng nằm trong nhóm rớt giá mạnh nhất phiên và tạo gánh nặng lớn lên các chỉ số.

Trên thị trường trái phiếu, sau khi đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ xuống mức 5,21% từ mức 5,24% của cuối tuần trước, mang lại một chút dư địa "dễ thở" cho thị trường cổ phiếu. Dù vậy, lợi suất kỳ hạn 2 năm lại quay đầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư điều chỉnh lại danh mục trước thềm báo cáo lạm phát.

Thị trường năng lượng tiếp tục dao động khó lường trước rủi ro địa chính trị. Sự chênh lệch cung cầu đã khiến giá dầu WTI giao sau nhích nhẹ 0,4%, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc lại trượt 0,9% xuống còn 105,69 USD/thùng. Việc suy giảm của giá dầu Brent phần lớn đến từ những bất ổn xoay quanh câu hỏi khi nào cuộc chiến với Iran mới chấm dứt để ngành năng lượng toàn cầu có thể trở lại trạng thái bình thường.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại hối, đồng USD đã suy yếu so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, và giá vàng cũng điều chỉnh giảm nhẹ khi các "tay chơi" lớn trên thị trường chọn cách án binh bất động.

Nhịp chững lại của Phố Wall trong phiên 13/10 là bước đệm cần thiết. Các nhà đầu tư hiện đang dồn toàn bộ sự chú ý vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng quan trọng công bố vào thứ Tư, qua đó tìm kiếm những manh mối mới nhất về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.