Phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giới đầu tư Phố Wall bất ngờ

Edison Byzyka, Giám đốc đầu tư của Credent Wealth Management, đã trải qua 5 giờ trong cuộc họp trực tuyến tối 22/11 để cùng đội ngũ xây dựng các kịch bản ứng phó với diễn biến thị trường sau đợt bán tháo dữ dội tuần trước.

Theo Thời báo Phố Wall (Wall Street Journal), ông Byzyka và các cộng sự đã chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất nếu cổ phiếu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục lao dốc. Nhưng điều họ không ngờ tới là Jensen Huang, nhân vật đứng ở trung tâm giao dịch cổ phiếu AI, được phục chức CEO của Nvidia – và sự trở lại của ông sẽ kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ trên thị trường. Tin tức được công bố chỉ 6 ngày sau khi hội đồng quản trị Nvidia thông báo với các nhà đầu tư rằng ông Huang sẽ không trở lại.

“Tôi ngã khỏi ghế. Tôi hoàn toàn không ngờ tới”, ông Byzyka nói.

Nhiều nhà đầu tư cũng ở trong tình trạng tương tự. Việc ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo hãng sản xuất chip, được thông báo ngay trước 9 giờ sáng theo giờ New York, đã đưa “cha đỡ đầu của AI” trở lại sau 11 ngày vắng mặt giữa những cáo buộc ông có quan hệ tình cảm với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc – đồng thời khơi dậy sự hưng phấn của Phố Wall đối với các cổ phiếu gắn với quá trình phát triển hạ tầng AI.

“Thành thật mà nói, thật đáng kinh ngạc khi thị trường phụ thuộc nhiều đến mức nào vào việc một người trở lại vị trí của mình”, ông Byzyka nhận xét.

Chứng khoán công nghệ bùng nổ

Đến cuối phiên giao dịch ngày 23/11, Phố Wall đã đưa ra một đánh giá rõ ràng: với thị trường chứng khoán đang phụ thuộc vào AI, một cá nhân có thể tạo ra khác biệt lớn. Riêng Nvidia tăng gần 1.000 tỷ USD vốn hóa, mức tăng trong một ngày lớn nhất lịch sử đối với một doanh nghiệp. Chỉ số Nasdaq Composite tăng thêm hơn 2.000 tỷ USD, tương đương 6,5%.

Tuần trước, đợt bán tháo dữ dội cổ phiếu công nghệ đã đẩy chỉ số S&P 500 vào vùng điều chỉnh và khiến Nasdaq Composite ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Các nhà đầu tư lo ngại liệu quá trình phát triển hạ tầng AI có thể tiếp tục nếu không có ông Huang. Màn ra mắt cổ phiếu Anthropic không như kỳ vọng cùng những lo ngại về khả năng chậm lại trong phát triển trung tâm dữ liệu sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng gây sức ép lên thị trường.

Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 7% chỉ vài phút trước khi thị trường mở cửa ngày thứ Hai, kích hoạt các ngưỡng giới hạn tăng giá được thiết lập sẵn. Đến 9 giờ 30 phút, một đợt tăng giá mạnh lan rộng từ cổ phiếu vốn hóa nhỏ, các nhà sản xuất chip, bitcoin cho đến vàng đã bắt đầu.

Nhiều nhà đầu tư vui mừng, trong đó có Tổng thống Donald Trump. Ông nói với CNBC cùng ngày 23/11 rằng ông đã trao đổi với hội đồng quản trị Nvidia về việc đưa ông Huang trở lại vị trí CEO. Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông không tin ông Huang là mối đe dọa an ninh sau những cáo buộc về quan hệ tình cảm.

“Xin chúc mừng NVIDIA vì đã đưa ra quyết định mà tôi cho là HOÀN TOÀN TUYỆT VỜI!”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Cổ phiếu Nvidia tăng 31% trong phiên, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2003.

Nhóm 7 công ty công nghệ lớn nhất được gọi là Magnificent Seven tăng tổng cộng 1.600 tỷ USD vốn hóa, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số PHLX Semiconductor tăng 14%, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Các cổ phiếu gắn với xu hướng đầu tư AI, từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mới nổi đến hãng sản xuất chip và các công ty hạ tầng quy mô lớn, đều tăng vọt: CoreWeave tăng 22%, Micron Technology tăng 19%, Marvell Technology tăng 18% và Meta Platforms tăng hơn 6%.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,7%, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 3%, tương đương khoảng 1.448 điểm.

Callie Cox đang chuẩn bị rời cuộc hẹn khám tiêu hóa của con trai thì biết tin ông Huang trở lại từ một bài đăng trên mạng xã hội X. Chỉ 5 phút sau, giám đốc chiến lược đầu tư của Plancorp Wealth Management đã về nhà và gọi điện cho đội ngũ để trao đổi về diễn biến này.

Thông điệp bà gửi tới khách hàng là thị trường hiện đang bị chi phối bởi tâm lý nhiều hơn là các yếu tố nền tảng, và nhà đầu tư nên thận trọng.

Ngày 8/11, Jensen Huang thừa nhận với nhân viên Nvidia về mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong bối cảnh xuất hiện thông tin ông bị nghi có liên quan đến một nỗ lực tiếp cận của tình báo nước ngoài. Hội đồng quản trị Nvidia tuyên bố mở cuộc điều tra độc lập.

Ngày 12/11, ông Huang từ chức CEO Nvidia, có hiệu lực ngay lập tức. Đến ngày 17/11, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định Nvidia không có ý định đưa ông Huang trở lại vị trí lãnh đạo.

Tuy nhiên, ngày 23/11, Nvidia bất ngờ thông báo phục chức cho ông Huang. Công ty cho biết đã tham khảo ý kiến các cấp cao trong chính phủ Mỹ và hội đồng quản trị tin tưởng việc ông Huang trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia.