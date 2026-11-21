Phố Wall chao đảo trước làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ vào vùng điều chỉnh sâu - ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 20/11 (rạng sáng ngày 21/11 giờ Việt Nam) với mức giảm sâu trên cả ba chỉ số chủ chốt, khi tâm lý lo ngại về triển vọng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chi phối dòng tiền. Đáng chú ý, đà lao dốc của nhóm cổ phiếu công nghệ đã kéo Nasdaq Composite giảm hơn 5%, trong khi S&P 500 và Dow Jones cùng xác nhận bước vào vùng điều chỉnh kỹ thuật.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 265,44 điểm, tương đương 3,7%, xuống 6.910,39 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong hơn 18 tháng, đồng thời đưa chỉ số này xuống thấp hơn hơn 10% so với mức đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10/2026.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 949,73 điểm, tương đương 1,9%, xuống 48.147,33 điểm. Nasdaq Composite giảm 1.261,47 điểm, tương đương 5,3%, còn 22.617,73 điểm. Trong khi đó, Russell 2000 đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ giảm 2,8%, xuống 2.581,79 điểm.

Diễn biến trên cho thấy áp lực bán không còn giới hạn trong một vài cổ phiếu riêng lẻ mà đang lan rộng trên thị trường. Đặc biệt, nhóm cổ phiếu công nghệ, bán dẫn và các doanh nghiệp được hưởng lợi từ làn sóng AI chịu sức ép lớn khi nhà đầu tư đồng loạt đánh giá lại triển vọng tăng trưởng cũng như mức định giá của ngành.

Phiên giảm điểm ngày 20/11 khiến S&P 500 ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 2/2020. Dow Jones và S&P 500 đều giảm hơn 10% so với các mức đóng cửa kỷ lục, chính thức xác nhận bước vào vùng điều chỉnh.

Đây là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường Mỹ, bởi trong nhiều tháng trước đó, kỳ vọng về khả năng thương mại hóa AI, cùng dòng vốn đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ, đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng của chứng khoán. Tuy nhiên, khi định giá doanh nghiệp ngày càng cao, nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng chuyển hóa khoản đầu tư khổng lồ thành lợi nhuận thực tế.

Một trong những yếu tố khiến thị trường mất điểm mạnh là diễn biến không như kỳ vọng của cổ phiếu Anthropic sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được chú ý đặc biệt. Sau phiên chào sàn ngày 19/11, cổ phiếu doanh nghiệp phát triển mô hình AI này giảm 9,1% trong phiên giao dịch tiếp theo, cho thấy sức hấp dẫn của một thương vụ IPO quy mô lớn chưa đủ để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư đối với lĩnh vực AI.

Đáng chú ý, cổ phiếu Nvidia giảm tới 13,8%, trở thành một trong những tác nhân gây sức ép lớn nhất lên nhóm công nghệ. Trước đó, kết quả kinh doanh quý của Nvidia được đánh giá tích cực, nhưng những con số tăng trưởng này vẫn chưa thể xoa dịu lo ngại về quy mô chi tiêu ngày càng lớn cho hạ tầng AI cũng như hiệu quả sinh lời trong tương lai.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác cũng đồng loạt giảm. Amazon mất 3,9%, Meta Platforms giảm 5,9%. Trong nhóm doanh nghiệp cung cấp hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI, CoreWeave giảm 12,1%, còn Nebius mất 16,1%.

Theo Reuters, ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, nhận định tâm lý thị trường đang lấn át các yếu tố cơ bản trong ngắn hạn. Điều này phản ánh trạng thái thận trọng của nhà đầu tư khi những lo ngại về định giá và triển vọng lợi nhuận đang gia tăng, bất chấp nền tảng kinh tế và kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn tương đối tích cực.

Sức ép bán tháo còn lan sang những lĩnh vực có liên quan đến chuỗi đầu tư AI. Cổ phiếu Caterpillar giảm khoảng 5% do lo ngại nhu cầu đối với thiết bị phát điện và nguồn điện dự phòng phục vụ các trung tâm dữ liệu AI suy yếu.

Trong khi đó, cổ phiếu Intuit giảm 12,8% sau khi doanh nghiệp hạ dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm và thông báo thỏa thuận bán đơn vị Mailchimp cho Bending Spoons với giá khoảng 3,68 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, UnitedHealth tăng 2,8% sau khi được TD Cowen nâng khuyến nghị đầu tư từ nắm giữ lên mua.

Bên cạnh những lo ngại về AI, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng trở thành yếu tố gây áp lực. Thống đốc Fed Lisa Cook cho rằng mặt bằng lãi suất hiện tại chưa đủ cao để kiểm soát lạm phát. Những phát biểu này khiến thị trường gia tăng lo ngại về khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME Group được Reuters dẫn lại, nhà đầu tư đang nghiêng mạnh về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Trong bối cảnh đó, báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến công bố trong tuần tới sẽ được theo dõi sát sao, bởi đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá xu hướng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ.

Theo AP, tính từ đầu năm đến hết phiên 20/11, S&P 500 vẫn tăng 0,9%, Dow Jones tăng 0,2%, trong khi Nasdaq giảm 2,7%. Tuy nhiên, khoảng cách ngày càng lớn giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy động lực tăng trưởng của thị trường đang suy yếu rõ rệt.

Trong tuần giao dịch tới, sự chú ý của giới đầu tư sẽ chuyển sang các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là sức mua tiêu dùng trong mùa mua sắm cuối năm và các dữ liệu lạm phát. Theo Reuters, mùa mua sắm Black Friday sẽ là phép thử quan trọng đối với sức khỏe tiêu dùng, trong bối cảnh giá cả, chi phí năng lượng và lãi vay vẫn tạo áp lực lên ngân sách hộ gia đình.

Diễn biến tuần qua cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh sau thời gian dài tăng trưởng nhờ kỳ vọng AI. Khi định giá công nghệ trở thành tâm điểm nghi ngại, kết quả kinh doanh tích cực đơn thuần không còn đủ sức nâng đỡ thị trường. Khả năng phục hồi trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc doanh nghiệp chứng minh được hiệu quả đầu tư AI, đồng thời các dữ liệu kinh tế có đủ tích cực để giảm bớt lo ngại về lãi suất hay không.