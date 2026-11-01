Phố Wall chia rẽ sâu sắc sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, dòng tiền rời bỏ cổ phiếu công nghệ

Khả năng tăng lãi suất tháng 12 và những tranh cãi nội bộ

Động thái giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh giá dầu vượt mốc 100 USD mỗi thùng và tăng trưởng kinh tế Mỹ quý III đạt 3,4% đã làm dấy lên những cuộc tranh luận nảy lửa. Dù cơ quan điều hành tiền tệ tạm thời "nghỉ chân", giới đầu tư dường như đã sẵn sàng cho kịch bản thắt chặt trở lại. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME cho thấy các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang đặt cược tới 76% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 tới.

Ngay sau cuộc họp, hàng loạt tín hiệu cứng rắn đã được phát đi từ các quan chức cấp cao. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách là điều cần thiết khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn neo trên mức 3%, vượt xa mục tiêu dài hạn 2%. Trong khi đó, thị trường lao động với tỷ lệ thất nghiệp 4,2% được đánh giá là đủ sức chống chịu. Đồng quan điểm, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan dự báo ngân hàng trung ương sẽ cần thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa với biên độ 0,25 điểm phần trăm mỗi lần.

Thực tế, sự đồng thuận trong nội bộ Fed đang có dấu hiệu rạn nứt. Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã chính thức bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất, yêu cầu nâng ngay 0,25 điểm phần trăm. Sự chần chừ này cũng vấp phải sự ngạc nhiên từ cựu Chủ tịch Fed Richmond Jeffrey Lacker, người cho rằng lạm phát đã duy trì ở mức cao suốt một thời gian dài nên cơ quan điều hành cần hành động dứt khoát hơn.

Dòng vốn rời bỏ nhóm công nghệ, luân chuyển tìm kênh trú ẩn

Trước nguy cơ chi phí vốn tiếp tục đắt đỏ, thị trường chứng khoán Mỹ đang chứng kiến làn sóng tái cơ cấu danh mục mạnh mẽ thay vì tháo chạy hoảng loạn. Áp lực bán ròng hiện đè nặng lên các tập đoàn công nghệ lớn và nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu của Google, Intel và Amazon đồng loạt chịu sức ép do kết quả kinh doanh quý kém thuận lợi và nỗi lo chi phí đầu tư hạ tầng AI ngày càng phình to.

Dòng tiền nhàn rỗi đang nhanh chóng luân chuyển, tìm đường trú ẩn vào các lĩnh vực truyền thống mang tính phòng thủ cao như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và bất động sản. Theo bà Stephanie Aliaga, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JPMorgan Global Asset Management, dù nền tảng của xu hướng AI vẫn vững chắc, cuộc chơi đã chuyển sang giai đoạn đãi cát tìm vàng. Các doanh nghiệp sẽ khó thuyết phục được dòng vốn nếu thiếu mô hình kinh doanh tạo ra lợi nhuận ngay lập tức.

Cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn cổ phiếu, trái phiếu đang trở thành kênh đầu tư phòng thủ sáng giá nhờ mức lợi suất hấp dẫn hiện tại. Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS, bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, khuyến nghị các nhà đầu tư nên gia tăng tỷ trọng trái phiếu chất lượng cao để giữ nhịp ổn định cho danh mục khi thị trường tiềm ẩn nhiều rung lắc.

Sự thận trọng của giới đầu tư còn đến từ những đồn đoán về chính sách hỗ trợ ngầm của cơ quan điều hành. Chuyên gia Darius Dale, nhà sáng lập 42 Macro, dự báo chính sách sắp tới có thể chứng kiến sự phối hợp giữa Fed và Bộ Tài chính Mỹ nhằm can thiệp vào thị trường trái phiếu chính phủ. Việc bơm thêm thanh khoản thông qua mua lại trái phiếu được kỳ vọng sẽ xoa dịu thị trường nợ trong năm 2027. Kỳ vọng về nguồn thanh khoản dự phòng này là lý do chính khiến dòng tiền chọn cách luân chuyển qua lại giữa các nhóm ngành thay vì bán tháo khỏi thị trường cổ phiếu.

Bên cạnh vấn đề lãi suất, kế hoạch cải tổ cách thức họp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng đang gây nhiều ý kiến trái chiều. Kế hoạch tổ chức các cuộc họp chỉ bàn định hướng dài hạn mà không đưa ra quyết định lãi suất bị cựu Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard đánh giá là tiềm ẩn rủi ro. Ông cho rằng khi biến số kinh tế nảy sinh bất ngờ, cơ quan điều hành sẽ buộc phải tổ chức các phiên họp khẩn ngoài dự tính, gây bất ổn cho tâm lý thị trường.